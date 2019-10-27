Клопп: "Тоттенхэм" меня не удивил"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что получил большое удовольствие от игры против "Тоттенхэма" и не был удивлен проблемами, которые создал его команде соперник.

Пропустив от "шпор" уже на первой минуте, в дальнейшем "Ливерпуль" много атаковал, но никак не мог пробить поймавшего кураж голкипера лондонцев Пауло Гассанигу.



Лишь во втором тайме "красным" удалось сравнять счет усилиями Джордана Хендерсона, а затем и вырвать победу 2:1 благодаря пенальти Мохамеда Салаха. И хотя назначение 11-метрового оставляет вопросы, Клопп считает результат справедливым.



"Мы хорошо начали матч, но нам немного не повезло пропустить, как мы пропустили. "Тоттенхэм" хорошо оборонялся, а их контратаки были невероятны. Но лучшая вещь в том, что никакого влияния от пропущенного гола не было видно — мы не нервничали, мы просто следовали плану и все делали правильно".



"Их голкипер совершил ряд невероятных сейвов, но мы сохраняли спокойствие. В перерыве мы говорили, что что у нас есть только одна проблема — забить. Хотя в одной-двух вещах мы все равно могли быть лучше".



"Тоттенхэм" меня не удивил. Они обладают мастерством, чтобы любой команде создавать проблемы мирового масштаба. Мы владели мячом 70 процентов времени, но это нормально против такой команды, как "Тоттенхэм", который при каждой твоей потере мяча устремляется в контратаку. Они так быстры, а Харри Кейн так силен".



"Однако мы контролировал игру, мы прижали их и доминировали, если не считать заключительные пять минут, когда игра стала напряженной. Это был суперматч, и он мне очень понравился", — сообщил Клопп Sky Sports.