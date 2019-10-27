Гранит Джака оскорбил фанатов "Арсенала"

Ничья "Арсенала" против "Кристал Пэлас" была отмечена отвратительным поступком полузащитника Гранита Джаки по отношению к своим болельщикам.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил снять своего капитана с игры на 61-й минуте. На тот момент счет был ничейным, и "Арсенал" прикладывал усилия, чтобы вырвать победу.



Болельщики "Эмирейтс", в последнее время недолюбливающие Джаку, гулом одобрения встретили объявление по стадиону о замене Гранита, что, видимо, сильно опечалило игрока, который демонстративно медленно начал уходить с поля.



Теперь уже публика гудела от недовольства, а Джака, находясь у кромки поля, приложил ладонь к уху, после чего выкрикнул публике "f**k off", сообщает Evening Standard.



Дополнительно к этому швейцарец стянул с себя футболку как нечто противное и прямиком отправился в подтрибунный тоннель, минуя скамейку своей команды.



