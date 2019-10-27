Гранит Джака оскорбил фанатов "Арсенала"
Ничья "Арсенала" против "Кристал Пэлас" была отмечена отвратительным поступком полузащитника Гранита Джаки по отношению к своим болельщикам.
Главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил снять своего капитана с игры на 61-й минуте. На тот момент счет был ничейным, и "Арсенал" прикладывал усилия, чтобы вырвать победу.
Болельщики "Эмирейтс", в последнее время недолюбливающие Джаку, гулом одобрения встретили объявление по стадиону о замене Гранита, что, видимо, сильно опечалило игрока, который демонстративно медленно начал уходить с поля.
Теперь уже публика гудела от недовольства, а Джака, находясь у кромки поля, приложил ладонь к уху, после чего выкрикнул публике "f**k off", сообщает Evening Standard.
Дополнительно к этому швейцарец стянул с себя футболку как нечто противное и прямиком отправился в подтрибунный тоннель, минуя скамейку своей команды.
Xhaka being subbed off pic.twitter.com/VIQsnhFBoC— Matt (@MGH) October 27, 2019
27.10.2019 22:00
Просмотров: 3172
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Последние комментарии:
Пистец. Это не болельщики. Это конченные люди
Он не сам себя выбрал капитаном.
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Все равно Хэнденсон - самый обоссаный капитан в АПЛ
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обычный албанский дЭбил.
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а вот и замена мхитаряну в душевой
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тренеришка разваливает
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Эх Джака, Джака. А ведь это залет! Теперь тебя регулярно будут освистывать. И, пожалуй, для команды будет лучше сменить капитана. Может быть в раздевалке ты и лидер коллектива, но на поле ты вообще не капитан! ВООБЩЕ НЕ КАПИТАН!
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Какая мерзкая тимка этот Терпинал
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и такой Арсенал на 5-м месте
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В мю топера
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После такого нахен из клуба. Вместе с бакланом испанским.
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такой же кретин как и эмери, его назначивший.
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сюрреализм.
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КЭП!!!
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Какой же пздц происходит у гг)
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С таким капитаном есть будущее
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а пуканиры еще базарили чо то когда все орали с того что повязку этому далбаёбу дали лул
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эхехехехехе
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настоящий капитан.
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