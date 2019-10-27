Гранит Джака оскорбил фанатов "Арсенала"

Гранит Джака Ничья "Арсенала" против "Кристал Пэлас" была отмечена отвратительным поступком полузащитника Гранита Джаки по отношению к своим болельщикам.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери решил снять своего капитана с игры на 61-й минуте. На тот момент счет был ничейным, и "Арсенал" прикладывал усилия, чтобы вырвать победу.

Болельщики "Эмирейтс", в последнее время недолюбливающие Джаку, гулом одобрения встретили объявление по стадиону о замене Гранита, что, видимо, сильно опечалило игрока, который демонстративно медленно начал уходить с поля.

Теперь уже публика гудела от недовольства, а Джака, находясь у кромки поля, приложил ладонь к уху, после чего выкрикнул публике "f**k off", сообщает Evening Standard.

Дополнительно к этому швейцарец стянул с себя футболку как нечто противное и прямиком отправился в подтрибунный тоннель, минуя скамейку своей команды.


Метки Арсенал, видео, Джака, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 3172

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 27.10.2019 22:33 # naby-keita
    Пистец. Это не болельщики. Это конченные люди
    Он не сам себя выбрал капитаном.

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  2. sellman 27.10.2019 22:31 # sellman
    Все равно Хэнденсон - самый обоссаный капитан в АПЛ

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  3. frisby 27.10.2019 22:28 # frisby
    обычный албанский дЭбил.

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  4. kukuruzzo 27.10.2019 22:25 # kukuruzzo
    а вот и замена мхитаряну в душевой

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  5. blackdreamer 27.10.2019 22:25 # blackdreamer
    тренеришка разваливает

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  6. denkik 27.10.2019 22:23 # denkik
    Эх Джака, Джака. А ведь это залет! Теперь тебя регулярно будут освистывать. И, пожалуй, для команды будет лучше сменить капитана. Может быть в раздевалке ты и лидер коллектива, но на поле ты вообще не капитан! ВООБЩЕ НЕ КАПИТАН!

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  7. caxar 27.10.2019 22:20 # caxar
    Какая мерзкая тимка этот Терпинал

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  8. wolfsmensch 27.10.2019 22:19 # wolfsmensch
    и такой Арсенал на 5-м месте

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  9. quavo 27.10.2019 22:12 # quavo
    В мю топера

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  10. brown-ale 27.10.2019 22:12 # brown-ale
    После такого нахен из клуба. Вместе с бакланом испанским.

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  11. acceptodessa 27.10.2019 22:11 # acceptodessa
    такой же кретин как и эмери, его назначивший.

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  12. easports 27.10.2019 22:10 # easports
    сюрреализм.

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  13. serg110kv 27.10.2019 22:06 # serg110kv
    КЭП!!!

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  14. gerrard08 27.10.2019 22:06 # gerrard08
    Какой же пздц происходит у гг)

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  15. januzaj00 27.10.2019 22:05 # januzaj00
    С таким капитаном есть будущее

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  16. dom1no 27.10.2019 22:04 # dom1no
    а пуканиры еще базарили чо то когда все орали с того что повязку этому далбаёбу дали лул

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  17. hammersmith 27.10.2019 22:03 # hammersmith
    эхехехехехе

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  18. raka-eve 27.10.2019 22:02 # raka-eve
    настоящий капитан.

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