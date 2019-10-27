"Арсенал" запнулся о "Кристал Пэлас"

Маттео Гендузи Разбазарив преимущество в два гола, "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Кристал Пэлас" — 2:2.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери устроил дебют для Кирана Кирни, также снарядив в стартовый состав Дани Себальоса и Александра Лакасетта. Эти трое заменили Сеада Колашинаца, Букайо Сака и Джо Уиллока.

Наставник "орлов" Рой Ходжсон отреагировал на поражение 0:2 от "Манчестер Сити", заменив Джеффри Шлюппа на Андроса Таунсенда.

"Пэлас" проспал начало матча и пропустил уже на седьмой минуте. Гости не сумели вынести мяч после розыгрыша углового, чем воспользовался Гранит Джака, головой сделав передачу под удар Сократису Папастатпулосу — 1:0.

А на девятой минуте "Арсенал" удвоил счет, вновь результативно разыграв угловой от Николя Пепе. Это Давид Луис ногой подправил мяч, который пришел к нему через гущу игроков — 2:0.

Даже имея перевес в два гола, "канониры" не перестали атаковать, но при этом по традиции не были безгрешны в обороне, что оставляло надежду "орлам".

На 29-й минуте Уилфрид Заха получил желтую карточку за симуляцию в штрафной, но при помощи VAR рефери исправил свою ошибку и назначил пенальти, который был реализован Лукой Миливоевичем — 2:1.

Гол Миливоевича воодушевил гостей, они стали смелее атаковать и в начале второго тайма добились своего. Клоунская игра Джаки с Луисом в обороне позволила Джеймсу Макартуру навесить с левого фланга, а Джордану Айю беспрепятственно пробить головой — 2:2.

Казалось бы, спастись от позора "Арсеналу" удалось на 83-й минуте, когда после розыгрыша углового Сократис подкараулил отскок мяча возле 11-метровой отметки, однако система VAR отменила гол из-за фола на Миливоевиче.

"Арсенал" снова разочаровал, своей ужасной игрой в обороне сведя на нет все старания возле чужих ворот. Недовольство болельщиков растет, и Унаи Эмери не позавидуешь в этой ситуации.

"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2019 21:35

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 27.10.2019 22:08 # tigerpool
    Ловрена в арсенал наводить там порядок в зазите

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  2. easports 27.10.2019 21:59 # easports
    Норм закупились, теперь Веню верните.

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  3. amare 27.10.2019 21:53 # amare
    Емери АУТ!

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  4. naby-keita 27.10.2019 21:53 # naby-keita
    Кончились силы после Лиги Европы во 2 тайме, требуются усиления в оборону и центр поля

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  5. irbis85 27.10.2019 21:51 # irbis85
    игра никакая..но гол чистый украли из-за вара...к судье нет претензий по сути он и пенку поставил и желтую показал Захе, все из-за вмешательства ВАР, ну а под конец явно простил Гендузи..там 100% красная

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  6. acceptodessa 27.10.2019 21:48 # acceptodessa
    Да возьмите в штаб человека ответственного за оборону. ну я не верю просто что за два года невозможно научить играть даже таких каличей как у нас сзади.

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  7. bergkamp-1886 27.10.2019 21:44 # bergkamp-1886
    Всех убрать в защите элементарно попробовать мавропанос и любой ноней из малодежи, первым очередном сократиса убирайте. Не вижу перспективы у плана унаи вот второй год не может определиться составом...адйос унаи вэлком жозе

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  8. steveg8 27.10.2019 21:43 # steveg8
    Вызывайте пожарных.

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  9. wilegend 27.10.2019 21:42 # wilegend
    Игры нет, защита дно, отскоков нет, судьи хоронят, хз как на 5 месте

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  10. kukuruzzo 27.10.2019 21:42 # kukuruzzo
    БЛЯТЬ.

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  11. acceptodessa 27.10.2019 21:41 # acceptodessa
    Аткинсон шоу.

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  12. januzaj00 27.10.2019 21:40 # januzaj00
    Чёт там кто-то из шконониров про разгром писал

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  13. hammersmith 27.10.2019 21:40 # hammersmith
    эта телка гейдузи - просто олицетворение всех сосониров, такая же ущербно выглядящая и обоссаная.

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  14. reams 27.10.2019 21:39 # reams
    норм мразоткинсон отсудил, ничего не скажешь даже

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