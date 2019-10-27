"Арсенал" запнулся о "Кристал Пэлас"

Разбазарив преимущество в два гола, "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Кристал Пэлас" — 2:2.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери устроил дебют для Кирана Кирни, также снарядив в стартовый состав Дани Себальоса и Александра Лакасетта. Эти трое заменили Сеада Колашинаца, Букайо Сака и Джо Уиллока.



Наставник "орлов" Рой Ходжсон отреагировал на поражение 0:2 от "Манчестер Сити", заменив Джеффри Шлюппа на Андроса Таунсенда.



"Пэлас" проспал начало матча и пропустил уже на седьмой минуте. Гости не сумели вынести мяч после розыгрыша углового, чем воспользовался Гранит Джака, головой сделав передачу под удар Сократису Папастатпулосу — 1:0.



А на девятой минуте "Арсенал" удвоил счет, вновь результативно разыграв угловой от Николя Пепе. Это Давид Луис ногой подправил мяч, который пришел к нему через гущу игроков — 2:0.



Даже имея перевес в два гола, "канониры" не перестали атаковать, но при этом по традиции не были безгрешны в обороне, что оставляло надежду "орлам".



На 29-й минуте Уилфрид Заха получил желтую карточку за симуляцию в штрафной, но при помощи VAR рефери исправил свою ошибку и назначил пенальти, который был реализован Лукой Миливоевичем — 2:1.



Гол Миливоевича воодушевил гостей, они стали смелее атаковать и в начале второго тайма добились своего. Клоунская игра Джаки с Луисом в обороне позволила Джеймсу Макартуру навесить с левого фланга, а Джордану Айю беспрепятственно пробить головой — 2:2.



Казалось бы, спастись от позора "Арсеналу" удалось на 83-й минуте, когда после розыгрыша углового Сократис подкараулил отскок мяча возле 11-метровой отметки, однако система VAR отменила гол из-за фола на Миливоевиче.



"Арсенал" снова разочаровал, своей ужасной игрой в обороне сведя на нет все старания возле чужих ворот. Недовольство болельщиков растет, и Унаи Эмери не позавидуешь в этой ситуации.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче