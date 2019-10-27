МЮ впервые с февраля выиграл на выезде в Премьер-Лиге
"Манчестер Юнайтед" впервые с февраля победил на выезде в Премьер-Лиге, обыграв "Норвич" со счетом 1:3, даже несмотря на два загубленных пенальти.
Стартовый состав "канареек" не изменился относительно безголевого матча с "Борнмутом".
У "красных дьяволов" можно было наблюдать одну перестановку по сравнению с 1:1 против "Ливерпуля". Вместо Маркоса Рохо вышел Антони Мартиаль.
Постепенно втянувшись в игру, "Юнайтед" начал нагружать голкипера хозяев Тима Крула и на 21-й минуте, наконец, открыл счет. Тодд Кантуэлл не смог прервать в штрафной прострел с фланга, чем тут же воспользовался Скотт Мактоминей, пробив в касание — 0:1.
На 27-й минуте Даниэль Джеймс упал в чужой штрафной, и при помощи VAR рефери все-таки решился назначить пенальти, но Маркус Рэшфорд пробил неудачно и позволил Крулу спасти свою команду.
Впрочем, почти сразу же Рэшфорд исправился, технично приняв мяч после дальнего заброса Джеймса и хладнокровно реализовав выход один на один.
До перерыва "Норвич" получил еще один пенальти в свои ворота — за попадание мяча в руку невезучего Кантуэлла, однако Мартиаль, как и Рэшфорд, не смог пробить Крула.
Во втором тайме "канарейки" не оставляли попыток вернуться в игру, но куда чаще проваливались в обороне сами. В конце концов на 73-й минуте Мартиаль сделал счет разгромным, воспользовавшись передачей пяткой от Рэшфорда — 0:3.
"Юнайтед" вполне мог забить еще, но этого не сделал, а на 88-й минуте позволил сопернику подсластить свою пилюлю. Вышедший на замену в перерыве Онель Эрнандес прорвался по центру к воротам мимо четырех защитников и поразил цель — 1:3.
"Норвич" совершенно не мешал "Юнайтед" играть в свою игру, и это позволило изголодавшимся по голам "дьяволам" отвести душу, хотя при большом желании они могли забить гораздо больше.
"Норвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
27.10.2019 21:30
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идиоты 2 пенки не забили....жопоногие рукожопы
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Приблизились на свое законное 6-место
С победой
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какой же Фред мусорный игрок, просто в аxуе с этого дауна
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Проблемы в обороне Норвича пересилили в общем ман6ер впервые просто оправдал ожидания от матча воннаби топа и подвальной команды. Даже и написать больше нечего, сыграли как должны были.
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антилопы бегут, еврей крадёт
kos9k сын шлюхи
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Пенальти забивать надо... С победой, товарищи манки.
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сдержали такой мощный Норвич
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Cульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Облаки, Алиссоны ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 7-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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собаки лают, караван идёт
мю клуб пидaрасов
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