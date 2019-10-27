МЮ впервые с февраля выиграл на выезде в Премьер-Лиге

"Манчестер Юнайтед" впервые с февраля победил на выезде в Премьер-Лиге, обыграв "Норвич" со счетом 1:3, даже несмотря на два загубленных пенальти.

Стартовый состав "канареек" не изменился относительно безголевого матча с "Борнмутом".



У "красных дьяволов" можно было наблюдать одну перестановку по сравнению с 1:1 против "Ливерпуля". Вместо Маркоса Рохо вышел Антони Мартиаль.



Постепенно втянувшись в игру, "Юнайтед" начал нагружать голкипера хозяев Тима Крула и на 21-й минуте, наконец, открыл счет. Тодд Кантуэлл не смог прервать в штрафной прострел с фланга, чем тут же воспользовался Скотт Мактоминей, пробив в касание — 0:1.



На 27-й минуте Даниэль Джеймс упал в чужой штрафной, и при помощи VAR рефери все-таки решился назначить пенальти, но Маркус Рэшфорд пробил неудачно и позволил Крулу спасти свою команду.



Впрочем, почти сразу же Рэшфорд исправился, технично приняв мяч после дальнего заброса Джеймса и хладнокровно реализовав выход один на один.



До перерыва "Норвич" получил еще один пенальти в свои ворота — за попадание мяча в руку невезучего Кантуэлла, однако Мартиаль, как и Рэшфорд, не смог пробить Крула.



Во втором тайме "канарейки" не оставляли попыток вернуться в игру, но куда чаще проваливались в обороне сами. В конце концов на 73-й минуте Мартиаль сделал счет разгромным, воспользовавшись передачей пяткой от Рэшфорда — 0:3.



"Юнайтед" вполне мог забить еще, но этого не сделал, а на 88-й минуте позволил сопернику подсластить свою пилюлю. Вышедший на замену в перерыве Онель Эрнандес прорвался по центру к воротам мимо четырех защитников и поразил цель — 1:3.



"Норвич" совершенно не мешал "Юнайтед" играть в свою игру, и это позволило изголодавшимся по голам "дьяволам" отвести душу, хотя при большом желании они могли забить гораздо больше.



"Норвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче