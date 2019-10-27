"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"

Пропустив уже на первой минуте, "Ливерпуль" нашел в себе силы отыграться и одержать волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.

Относительно победы 1:4 над "Генком" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" появились Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум, заменив Джеймса Милнера, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена.



У "шпор" произошло четыре изменения в старте относительно европейского вечера. Вернулись в команду Данни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Кристиан Эриксен и Харри Уинкс, заменив Бена Дэвиса, Яна Вертонгена, Танги Ндомбеле и Эрика Ламелу.



"Энфилд" был потрясен началом матча — гости открыли счет уже на первой минуте. Дальний удар Сон Хен Мина после рикошета от головы Деяна Ловрена пришелся в крестовину, а Харри Кейн в падении добил мяч в ворота — 0:1.



Пропустив, "Ливерпуль" пошел большими силами вперед. Вскоре преимущество хозяев стало подавляющим, но голкипер "Тоттенхэма" Пауло Гассанига поймал кураж и принялся штамповать один сейв за другим.



Ближе к перерыву, в том числе за счет тактики мелких и не очень фолов, "шпорам" удалось слегка сбить атакующий порыв соперника, и Гассаниге уже не приходилось творить чудеса в воротах.



Второй тайм начался очень бодро. На 48-й минуте Сон, уже обыграв Алиссона, с острого угла пробил в перекладину ворот "Ливерпуля".



А на 52-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Роуз не сумел прервать заброс к воротам, чем воспользовался Хендерсон, пробив в касание с отскоком от газона — 1:1.



Однако ничьей "красным" было мало, и они взяли "Тоттенхэм" в тиски. "Шпоры" были вынуждены уйти в глухую оборону, противостоя размашистым атакам соперника.



В конце концов гости дрогнули. На 74-й минуте Орье ударил Садио Мане по ноге в штрафной, а Салах четко реализовал назначенный пенальти — 2:1.



Несколько заключительных минут гости провели очень активно, а Гассанига даже пришел на розыгрыш стандарта к чужим воротам, однако "красные" выстояли.



Этот матч вышел совершенно другим, нежели финал Лиги Чемпионов, и "Тоттенхэму" удалось изрядно потрепать нервы сопернику. Победа "Ливерпуля" не выглядит убедительной, однако для Юргена Клоппа важнее всего три набранных очка.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче