"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"
Пропустив уже на первой минуте, "Ливерпуль" нашел в себе силы отыграться и одержать волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.
Относительно победы 1:4 над "Генком" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" появились Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум, заменив Джеймса Милнера, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена.
У "шпор" произошло четыре изменения в старте относительно европейского вечера. Вернулись в команду Данни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Кристиан Эриксен и Харри Уинкс, заменив Бена Дэвиса, Яна Вертонгена, Танги Ндомбеле и Эрика Ламелу.
"Энфилд" был потрясен началом матча — гости открыли счет уже на первой минуте. Дальний удар Сон Хен Мина после рикошета от головы Деяна Ловрена пришелся в крестовину, а Харри Кейн в падении добил мяч в ворота — 0:1.
Пропустив, "Ливерпуль" пошел большими силами вперед. Вскоре преимущество хозяев стало подавляющим, но голкипер "Тоттенхэма" Пауло Гассанига поймал кураж и принялся штамповать один сейв за другим.
Ближе к перерыву, в том числе за счет тактики мелких и не очень фолов, "шпорам" удалось слегка сбить атакующий порыв соперника, и Гассаниге уже не приходилось творить чудеса в воротах.
Второй тайм начался очень бодро. На 48-й минуте Сон, уже обыграв Алиссона, с острого угла пробил в перекладину ворот "Ливерпуля".
А на 52-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Роуз не сумел прервать заброс к воротам, чем воспользовался Хендерсон, пробив в касание с отскоком от газона — 1:1.
Однако ничьей "красным" было мало, и они взяли "Тоттенхэм" в тиски. "Шпоры" были вынуждены уйти в глухую оборону, противостоя размашистым атакам соперника.
В конце концов гости дрогнули. На 74-й минуте Орье ударил Садио Мане по ноге в штрафной, а Салах четко реализовал назначенный пенальти — 2:1.
Несколько заключительных минут гости провели очень активно, а Гассанига даже пришел на розыгрыш стандарта к чужим воротам, однако "красные" выстояли.
Этот матч вышел совершенно другим, нежели финал Лиги Чемпионов, и "Тоттенхэму" удалось изрядно потрепать нервы сопернику. Победа "Ливерпуля" не выглядит убедительной, однако для Юргена Клоппа важнее всего три набранных очка.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
27.10.2019 21:25
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Последние комментарии:
ЛИВЕРПУЛЬ YYYYYYYNNNNNNWWWWAAAAAAA ))))))))))))))))))))
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Кейна обоссали знатно уехеехеххехехехехех до кукарекался петушара пидарастическая ехехеххехехех хоххохохохохохох ахахахаххаха
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лузерпук однозначно отскочил... после забитого Тоттом судья в открытую перешёл на сторону команды великого геморроя... толерасты берут верх, своих гейпарадных хотят сделать чемпами
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Ливерпуль не проигрывает в последних 42 домашних матчах в АПЛ.
крепость накуй.
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Ебали всю игру этих немощей. Случайно на отскоке забитый гол на 1 минуте и мегаохуенный кураж гасаниги помогли не проиграть разгромно. А так по игре 4-0 или 5-0 должен был быть счет. Теперь дальше вилла и наконец самый главный соперник
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безвизу в рот пись пись, бля обоссанец ехехехехеххехе куры не горите ахахахах
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02 ноября - «Астон Вилла» - Вилла Парк - Премьер Лига - 18:00
05 ноября - «Генк» (Бельгия) - Энфилд - Лига Чемпонов - 23:00
10 ноября - «Манчестер Сити» - Энфилд - Премьер Лига - 19:30
23 ноября - «Кристал Пэлас» - Селхерст Парк - Премьер Лига - 18:00
27 ноября - «Наполи» (Неаполь, Италия) - Энфилд - Лига Чемпионов - 23:00
30 ноября - «Брайтон энд Хоув Альбион» - Энфилд - Премьер Лига - 18:00
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говном ты не стал, но и до вершины не добрался !!! уаахахаххахахаххахаха
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этот гассанига всяческий старался спасти пуканы пенсопетухомакак, но Ливерпуль трахнул их всех в жепу, и теперь пидоры погорели, бедные макаки ехехеххехехеххе норм великий Ливерпуль разнес всех петушар, которые так и не смогли всей командой сохранить свою целостность ехехеххехехе Ливерпуль вперед )))))))))))) ехехехеххехехехехе !
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Нужен классный защитник вместо тупых жопоногих рукожопов Ловрена и Гомеса!!
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2.11.2019
Астон Вилла - Ливерпуль
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«Тоттенхэм» проиграл 9 выездных матчей в АПЛ в 2019 году. Больше, чем любая другая команда.
Будут в топ-4.
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Фабиньо,Хэндо и Трент лучшие
Гассанига лучший у кур
Отдельное спасибо следует сказать идиоту безмозглому Орье....такой пендаль привести надо умудриться:)))
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Шо с ебалом тварыны
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шерзад шо по Терпиналу?
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Если бы Сон 0-2 сделал бы то не радовались мы сегодня
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12 сейвов сделал!
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Если бы не ловуха кур счет был бы 5-1
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кроссы за игру
1. Ливерпуль
2. МС
3. Эвертон
4. Лестер
5. Тоттенхэм
Прередачи в разрез за игру
1. МС
2. Лестер
3. Арсенал
4. Ливерпуль
5. Тоттенхэм
Короткие передачи
1. МС
2. Ливерпуль
3. Челси
4. Лестер
5. Тоттенхэм
Длинные передачи за игру
1. Шеффилд Ю
2. Бернли
3. Ливерпуль
4. Саутгемптон
5. Вест Хэм
Ливерпуль вездесущ, Ливерпуль машина
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ска просто в голос хзухазхазазазазазазза
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