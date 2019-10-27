"Саутгемптон" не будет увольнять Хазенхюттля

Вопреки появившимся слухам в прессе, "Саутгемптон" не собирается увольнять своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля.

После унизительного домашнего поражения "святых" от "Лестера" со счетом 0:9 в пятницу вечером, в прессе появились слухи, что руководство клуба с "Сент Мэри" готово изгнать Хазенхюттля.



Однако The Telegraph стало известно, что в пятницу утром сотрудникам клуба сообщили о незыблемости позиций "австрийского Юргена Клоппа".



Перед тем, как менять главного тренера, "Саутгемптон" попытается решить свои проблемы с помощью приглашения новых игроков. С этим Хазенхюттлю постарается помочь новый менеджмент клуба.



Ральф по-прежнему пользуется поддержкой владельца клуба Гао Чжишеня и исполнительного директора Мартина Семменса, которые готовы дать ему время и оказать поддержку на трансферном рынке для исправления ситуации.