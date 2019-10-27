Сыну Уэйна Руни предложат вернуться в академию "Сити"

"Манчестер Сити" предложит Каю Руни, старшему сыну легенды "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, вернуться в свою академию.

В 2016 году "Сити" удалось опередить своих соседей из "Юнайтед", заполучив Кая в свою академию, однако летом 2018 семья Руни в полном составе уехала в США.



В прошлый уикенд Уэйн Руни сыграл свой последний матч за "Ди Си Юнайтед", а уже в декабре заступит на должностью играющего тренера "Дерби" из Чемпионшипа.



Как сообщает Daily Mirror, клуб с "Этихад" не оставил без внимания возвращение семейства Руни домой и уже зовет Кая, которому в ноябре исполнится 10, назад в свою академию.



До отъезда своей семьи в Америку юный Кай был на хорошем счету у тренеров своей возрастной группы, и в "Сити" считают, что у Руни-младшего есть перспективы в профессиональном футболе.