Сульшер хочет выигрывать трофеи, но с молодежью
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что хочет выигрывать трофеи, но не может не доверять молодежи, потому что это в ДНК его клуба.
В девяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные дьяволы" набрали только 10 очков, а Сульшер полностью погружен в строительство новой команды с фундаментом в виде молодых игроков.
Тем не менее, норвежский специалист уверен, что эта стратегия позволит "Юнайтед" выигрывать трофеи в будущем.
"Ты должен быть смелым. Ты должен доверять своим игрокам, доверять этим ребятам".
"Мы нуждаемся в хороших результатах и как можно скорее. Нам нужен хороший результат против "Норвича". Однако вы знаете нашу ситуацию".
"Мы приняли решение начать этот переходный процесс, и этот период получается сложным, однако я думаю, молодые игроки кое-чему научатся от этого".
"Ты хочешь побеждать, ты хочешь выигрывать трофеи и выигрывать их в определенном стиле. Но также ты хочешь делать это с молодыми ребятами".
"Таков наш ДНК. Мы даем молодым игрокам шанс, и ты толком не сможешь узнать, умеют ли они плавать, пока не бросишь их в глубокую воду. Пока что парни очень хороши", — сообщил Сульшер Sky Sports.
27.10.2019 19:00
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Последние комментарии:
У него интервью все как на подбор, где он говорит то, что люди хотят слышать. Как отличный студент. Но он вообще не топ тренер для такого большого клуба. Жалко МЮ даже, опять потратят кучу времени и в конце уволят. Это уже предрешено и понятно всем адекватным людям
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му настолько жалок что их даже нет в трансляции 50 кадров
трофеи ему блять
днк какое то
чмошник беспомощный
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