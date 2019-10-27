Сульшер хочет выигрывать трофеи, но с молодежью

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что хочет выигрывать трофеи, но не может не доверять молодежи, потому что это в ДНК его клуба.

В девяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные дьяволы" набрали только 10 очков, а Сульшер полностью погружен в строительство новой команды с фундаментом в виде молодых игроков.



Тем не менее, норвежский специалист уверен, что эта стратегия позволит "Юнайтед" выигрывать трофеи в будущем.



"Ты должен быть смелым. Ты должен доверять своим игрокам, доверять этим ребятам".



"Мы нуждаемся в хороших результатах и как можно скорее. Нам нужен хороший результат против "Норвича". Однако вы знаете нашу ситуацию".



"Мы приняли решение начать этот переходный процесс, и этот период получается сложным, однако я думаю, молодые игроки кое-чему научатся от этого".



"Ты хочешь побеждать, ты хочешь выигрывать трофеи и выигрывать их в определенном стиле. Но также ты хочешь делать это с молодыми ребятами".



"Таков наш ДНК. Мы даем молодым игрокам шанс, и ты толком не сможешь узнать, умеют ли они плавать, пока не бросишь их в глубокую воду. Пока что парни очень хороши", — сообщил Сульшер Sky Sports.