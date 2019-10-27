"Юнайтед" и "Сити" сражаются за Люка Мэтсона

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сражаются за вундеркинда "Рочдейла" Люка Мэтсона.

16-летний Мэтсон, о котором давно осведомлены скауты английских топ-клубов, обратил на себя внимание широкой аудитории в сентябре, когда забил гол против "Юнайтед" в Кубке Лиги.



Как утверждает Daily Mirror, в услугах Люка лично заинтересованы Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола, чьи клубы сойдутся в битве за правого защитника в январе.



В данный момент Мэтсон, который дебютировал за "Рочдейл" в свои 15 лет и до сих пор вынужден отпрашиваться на матчи и тренировки своего клуба из школы, оценивается в 10 миллионов фунтов.