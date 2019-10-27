"Юнайтед" и "Сити" сражаются за Люка Мэтсона
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сражаются за вундеркинда "Рочдейла" Люка Мэтсона.
16-летний Мэтсон, о котором давно осведомлены скауты английских топ-клубов, обратил на себя внимание широкой аудитории в сентябре, когда забил гол против "Юнайтед" в Кубке Лиги.
Как утверждает Daily Mirror, в услугах Люка лично заинтересованы Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола, чьи клубы сойдутся в битве за правого защитника в январе.
В данный момент Мэтсон, который дебютировал за "Рочдейл" в свои 15 лет и до сих пор вынужден отпрашиваться на матчи и тренировки своего клуба из школы, оценивается в 10 миллионов фунтов.
27.10.2019 18:00
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Последние комментарии:
какая то страшная баба с залысинами
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О боже, забил гол корявый, уже 10 лям
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