Мане надеется завершить карьеру в "Ливерпуле"

Нападающий Садио Мане надеется, что ему удастся завершить свою игровую карьеру в "Ливерпуле".

Мане добился огромного прогресса после своего перехода из "Саутгемптона" летом 2016. В прошлом сезоне Садио выиграл с "красными" Лигу Чемпионов, стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, а недавно был номинирован на "Золотой мяч".



Время от времени 27-летнего игрока сборной Сенегала сватают в европейские топ-клубы, включая "Реал", однако Мане никуда не собирается.



"Я очень рад быть частью этого великого клуба, и я наслаждаюсь этим. Надеюсь, я останусь здесь навсегда. Я повидал кое-какие клубы в мире, но "Ливерпуль" уникален. Это как семья".



"Здесь всегда невероятный настрой. Но это нормально, ведь мы вместе уже четыре года и знаем друг друга. Мы также проводим вместе время за пределами поля, и это важно для морали", — сообщил Мане норвежскому телеканалу TV2.