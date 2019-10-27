Мане надеется завершить карьеру в "Ливерпуле"

Садио Мане Нападающий Садио Мане надеется, что ему удастся завершить свою игровую карьеру в "Ливерпуле".

Мане добился огромного прогресса после своего перехода из "Саутгемптона" летом 2016. В прошлом сезоне Садио выиграл с "красными" Лигу Чемпионов, стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, а недавно был номинирован на "Золотой мяч".

Время от времени 27-летнего игрока сборной Сенегала сватают в европейские топ-клубы, включая "Реал", однако Мане никуда не собирается.

"Я очень рад быть частью этого великого клуба, и я наслаждаюсь этим. Надеюсь, я останусь здесь навсегда. Я повидал кое-какие клубы в мире, но "Ливерпуль" уникален. Это как семья".

"Здесь всегда невероятный настрой. Но это нормально, ведь мы вместе уже четыре года и знаем друг друга. Мы также проводим вместе время за пределами поля, и это важно для морали", — сообщил Мане норвежскому телеканалу TV2.


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2019 17:10

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Последние комментарии:




  1. axiomofchoice 27.10.2019 17:30 # axiomofchoice
    Это можно устроить

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  2. scouser2005 27.10.2019 17:24 # scouser2005
    Конечно, Садио родной, играй еще 100 лет.

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  3. electric 27.10.2019 17:13 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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