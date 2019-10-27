Мане надеется завершить карьеру в "Ливерпуле"
Нападающий Садио Мане надеется, что ему удастся завершить свою игровую карьеру в "Ливерпуле".
Мане добился огромного прогресса после своего перехода из "Саутгемптона" летом 2016. В прошлом сезоне Садио выиграл с "красными" Лигу Чемпионов, стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, а недавно был номинирован на "Золотой мяч".
Время от времени 27-летнего игрока сборной Сенегала сватают в европейские топ-клубы, включая "Реал", однако Мане никуда не собирается.
"Я очень рад быть частью этого великого клуба, и я наслаждаюсь этим. Надеюсь, я останусь здесь навсегда. Я повидал кое-какие клубы в мире, но "Ливерпуль" уникален. Это как семья".
"Здесь всегда невероятный настрой. Но это нормально, ведь мы вместе уже четыре года и знаем друг друга. Мы также проводим вместе время за пределами поля, и это важно для морали", — сообщил Мане норвежскому телеканалу TV2.
27.10.2019 17:10
Просмотров: 342
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это можно устроить
(ответить)
Конечно, Садио родной, играй еще 100 лет.
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий