"Сити" потребует за Жезуса 100 млн. фунтов
"Манчестер Сити" установил цену в 100 миллионов фунтов за своего нападающего Габриэля Жезуса, интерес к которому проявляют европейские гранды.
Несмотря на определенные успехи в последних матчах, Жезус по-прежнему не может похвастать тем, что является твердым игроком основы "Сити".
С момента своего перехода из "Палмейраса" в январе 2017 Жезус забил уже 50 голов за клуб с "Этихад", но обычно играет, когда Серхио Агуэро недоступен в силу каких-либо причин или находится в плохой форме.
Ситуация 22-летнего бразильца не осталась незамеченной со стороны "Баварии" и ПСЖ, утверждает The Sun в эксклюзивном материале.
Однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не помышляет о расставании с Жезусом и верит, что в перспективе к Габриэлю перейдет звание основного бомбардира команды от Агуэро, поэтому только сумма с восемью нулями заставит "Сити" сесть за стол переговоров.
27.10.2019 16:00
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Садио Мане поделился впечатлениями от выступлений за «Ливерпуль».
«Я поиграл в различных клубах, но «Ливерпуль» уникален. Это словно семья. Атмосфера всегда замечательная. Это естественно, ведь мы вместе уже четыре года и знаем друг друга».
«Также мы проводим время вместе и за пределами стадиона. Это важно для морального состояния».
«Я очень счастлив быть частью этого великого клуба, наслаждаюсь временем здесь. Хочу остаться тут до конца карьеры», — приводит Sports.ru слова, сказанные Мане в интервью норвежскому телеканалу TV2."
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Топарь...цена адекватная.
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В мю этого топарика
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