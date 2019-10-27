"Сити" потребует за Жезуса 100 млн. фунтов

"Манчестер Сити" установил цену в 100 миллионов фунтов за своего нападающего Габриэля Жезуса, интерес к которому проявляют европейские гранды.

Несмотря на определенные успехи в последних матчах, Жезус по-прежнему не может похвастать тем, что является твердым игроком основы "Сити".



С момента своего перехода из "Палмейраса" в январе 2017 Жезус забил уже 50 голов за клуб с "Этихад", но обычно играет, когда Серхио Агуэро недоступен в силу каких-либо причин или находится в плохой форме.



Ситуация 22-летнего бразильца не осталась незамеченной со стороны "Баварии" и ПСЖ, утверждает The Sun в эксклюзивном материале.



Однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не помышляет о расставании с Жезусом и верит, что в перспективе к Габриэлю перейдет звание основного бомбардира команды от Агуэро, поэтому только сумма с восемью нулями заставит "Сити" сесть за стол переговоров.