"Сити" потребует за Жезуса 100 млн. фунтов

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" установил цену в 100 миллионов фунтов за своего нападающего Габриэля Жезуса, интерес к которому проявляют европейские гранды.

Несмотря на определенные успехи в последних матчах, Жезус по-прежнему не может похвастать тем, что является твердым игроком основы "Сити".

С момента своего перехода из "Палмейраса" в январе 2017 Жезус забил уже 50 голов за клуб с "Этихад", но обычно играет, когда Серхио Агуэро недоступен в силу каких-либо причин или находится в плохой форме.

Ситуация 22-летнего бразильца не осталась незамеченной со стороны "Баварии" и ПСЖ, утверждает The Sun в эксклюзивном материале.

Однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не помышляет о расставании с Жезусом и верит, что в перспективе к Габриэлю перейдет звание основного бомбардира команды от Агуэро, поэтому только сумма с восемью нулями заставит "Сити" сесть за стол переговоров.


Метки Бавария, Жезус, Манчестер Сити, ПСЖ, слухи

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2019 16:00

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  1. liverpool1892est 27.10.2019 16:05 # liverpool1892est
    http://liverpool-fan.ru/news/2019-10-27-39248
    Садио Мане поделился впечатлениями от выступлений за «Ливерпуль».

    «Я поиграл в различных клубах, но «Ливерпуль» уникален. Это словно семья. Атмосфера всегда замечательная. Это естественно, ведь мы вместе уже четыре года и знаем друг друга».

    «Также мы проводим время вместе и за пределами стадиона. Это важно для морального состояния».

    «Я очень счастлив быть частью этого великого клуба, наслаждаюсь временем здесь. Хочу остаться тут до конца карьеры», — приводит Sports.ru слова, сказанные Мане в интервью норвежскому телеканалу TV2."

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  2. liverpool1892est 27.10.2019 16:03 # liverpool1892est
    Топарь...цена адекватная.

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  3. moneymaker 27.10.2019 16:03 # moneymaker
    В мю этого топарика

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