Гюндоган считает, что Стерлинг может стать лучшим игроком в мире

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что его партнер по команде Рахим Стерлинг движется к тому, чтобы стать лучшим игроком в мире.

Разразившись хет-триком в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" посреди недели и открыв счет в субботнем противостоянии с "Астон Виллой" (3:0), теперь Стерлинг может похвастать 17 голами и 11 передачами за клуб и сборную Англии в этом сезоне.



По мнению Гюндогана, 24-летний Стерлинг уже застолбил свое место среди лучших атакующих игроков планеты, но при этом продолжает совершенствоваться.



"Определенно, он уже в пятерке лучших атакующих игроков мира".



"Сейчас ему просто важно быть стабильным, но в последние 12-18 месяцев у него была эта стабильность. Если он продолжит в том же духе, он сможет стать лучшим".



"Он сделал большой шаг вперед — не столько в тренировках, где он всегда упорно работает и всегда является одним из лучших, сколько во время матчей, когда он проявляет свой характер и агрессию, с мячом и без мяча. Он очень важен для нас, и тебе нужен такого рода игрок, который может решать судьбу матчей".



"Мы хотим помочь ему, чтобы он продолжал делать это — забивать и забивать. В данный момент для него нет преград, и мы лишь должны помочь ему достичь всех его целей. Мы постараемся, чтобы в следующие несколько месяцев вы наблюдали саму лучшую игру в исполнении Рахима Стерлинга", — цитирует Гюндогана Manchester Evening News.