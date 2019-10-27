Клопп уверен, что поражение в финале мотивирует "Тоттенхэм"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что "Тоттенхэм" использует проигранный финал Лиги Чемпионов как мотивацию к воскресному матчу Премьер-Лиги против "красных".

В карьере у Клоппа немало проигранных финалов, поэтому Юрген отлично понимает, что чувствовали и до сих пор чувствуют игроки "шпор" со своим тренером Маурисио Почеттино.



"Я научился тому, что в финале важно не играть в лучший футбол в своей жизни, а играть на победу. Почти во всех моих финалах как тренера мы играли лучше, чем обычно, но не побеждали".



"В этом же финале мы сыграли по-настоящему зрело. Нам нужно было стать чемпионами, и мы научились этому".



"Мои команды редко когда достигали финала как фавориты. Нам приходилось прыгать выше своей головы, чтобы добраться туда".



"У "Тотенхэма" очень, очень хорошая команда, но они сыграли на своем уровне. Для нас было нормально, что мы добрались до финала и выиграли его".



"Тоттенхэму" не изменить произошедшее, но они могут использовать это не во благо нам. Они обладают мастерством, и они в ситуации, в которой не хотят быть. Они словно раскачиваются на трамплине, приговаривая: "Давайте покажем, на что мы способны", — цитирует Клоппа The Telegraph.