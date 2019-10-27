Харри Кейн предупредил Ван Дейка и "Ливерпуль"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не считает защитника Виргила Ван Дейка и его "Ливерпуль" неуязвимыми.
В финале Лиги Чемпионов 1 июня едва залечивший травму Кейн не доставил никаких хлопот Ван Дейку, чья команда одержала комфортную победу и завоевала трофей.
В преддверии выезда на "Энфилд" в рамках Премьер-Лиги Харри предупредил, что готов взять реванш у "красных", но в первую очередь надеется на командную игру.
"Ван Дейк — отличный защитник, но он не неуязвим и "Ливерпуль" тоже не неуязвим".
"Нам просто нужно сосредоточиться на самих себя. Мы можем обыграть любую команду в любой день, и нам нужно постараться сделать это на "Энфилде".
"Будучи нападающим, не все решается при игре один в один — есть много других вещей. Ван Дейк — удивительный защитник, и он великолепно провел пару последних лет в "Ливерпуле".
"С моей точки зрения, мне просто нужно играть в свою игру, совершать свои движения и свои рывки, а также постараться забить и ассистировать".
"В конце концов это командная игра, так что все мы должны быть на одной волне, и это главное", — цитирует Кейна Daily Mirror.
27.10.2019 12:00
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Небось отшлифовал до блеска свои бутсы
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Финал лиги чемпионов, реванш
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100% сегодня будет дельфинарий от курей
по другому никак
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сначала бы о своей уязвимости думали, одним словом ПЕТУХИ))
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