Харри Кейн предупредил Ван Дейка и "Ливерпуль"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не считает защитника Виргила Ван Дейка и его "Ливерпуль" неуязвимыми.

В финале Лиги Чемпионов 1 июня едва залечивший травму Кейн не доставил никаких хлопот Ван Дейку, чья команда одержала комфортную победу и завоевала трофей.



В преддверии выезда на "Энфилд" в рамках Премьер-Лиги Харри предупредил, что готов взять реванш у "красных", но в первую очередь надеется на командную игру.



"Ван Дейк — отличный защитник, но он не неуязвим и "Ливерпуль" тоже не неуязвим".



"Нам просто нужно сосредоточиться на самих себя. Мы можем обыграть любую команду в любой день, и нам нужно постараться сделать это на "Энфилде".



"Будучи нападающим, не все решается при игре один в один — есть много других вещей. Ван Дейк — удивительный защитник, и он великолепно провел пару последних лет в "Ливерпуле".



"С моей точки зрения, мне просто нужно играть в свою игру, совершать свои движения и свои рывки, а также постараться забить и ассистировать".



"В конце концов это командная игра, так что все мы должны быть на одной волне, и это главное", — цитирует Кейна Daily Mirror.