Харри Кейн предупредил Ван Дейка и "Ливерпуль"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не считает защитника Виргила Ван Дейка и его "Ливерпуль" неуязвимыми.

В финале Лиги Чемпионов 1 июня едва залечивший травму Кейн не доставил никаких хлопот Ван Дейку, чья команда одержала комфортную победу и завоевала трофей.

В преддверии выезда на "Энфилд" в рамках Премьер-Лиги Харри предупредил, что готов взять реванш у "красных", но в первую очередь надеется на командную игру.

"Ван Дейк — отличный защитник, но он не неуязвим и "Ливерпуль" тоже не неуязвим".

"Нам просто нужно сосредоточиться на самих себя. Мы можем обыграть любую команду в любой день, и нам нужно постараться сделать это на "Энфилде".

"Будучи нападающим, не все решается при игре один в один — есть много других вещей. Ван Дейк — удивительный защитник, и он великолепно провел пару последних лет в "Ливерпуле".

"С моей точки зрения, мне просто нужно играть в свою игру, совершать свои движения и свои рывки, а также постараться забить и ассистировать".

"В конце концов это командная игра, так что все мы должны быть на одной волне, и это главное", — цитирует Кейна Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Кейн, Ливерпуль, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2019 12:00

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  1. naby-keita 27.10.2019 12:26 # naby-keita
    Небось отшлифовал до блеска свои бутсы

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  2. mancunia-planet 27.10.2019 12:25 # mancunia-planet
    Финал лиги чемпионов, реванш

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  3. blackdreamer 27.10.2019 12:15 # blackdreamer
    100% сегодня будет дельфинарий от курей
    по другому никак

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  4. scauzer11 27.10.2019 12:15 # scauzer11
    сначала бы о своей уязвимости думали, одним словом ПЕТУХИ))

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