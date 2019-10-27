Лэмпард похвалил Пулишича после хет-трика против "Бернли"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил Кристиана Пулишича после хет-трика американского вингера в матче против "Бернли".

Накануне Пулишич отметился своим первым появлением в стартовом составе "синих" в рамках Премьер-Лиги с августа. Кристиан не только забил свои первые голы за лондонский клуб, но и вообще оформил свой первый хет-трик в карьере.



Отпраздновав победу со счетом 2:4, Лэмпард выразил свое восхищение тем, как Пулишич справился с давлением и смог продемонстрировать свой талант.



"Насчет Кристиана было много разговоров, учитывая его цену и тот факт, что у себя в стране он является настоящей звездой. Я рад увидеть его голы сегодня, потому что я знаю его предысторию".



"Я знаю, что летом он играл за свою сборную, а затем оказался под давлением, когда каждый спрашивает: "А сможешь ли ты освоиться в Премьер-Лиге?" Так что я пытался поступить так, как мне казалось, что будет лучше всего — дать ему игровые минуты, которых он уже провел немало — однако у меня есть конкуренция на этой позиции".



"Кроме того, мне нужно, чтобы все они были на пределе, когда играют. В последнее время Кристиан выходил со скамейки, но сегодня он полностью заслужил появиться в старте и показал великолепную игру, обеспечившую нам победу".



"Я знаю, насколько он хорош. Естественно, все еще есть вещи, которым он должен научиться, потому что ему едва исполнилось 21".



"То, как он тренировался в последние недели и как влиял на игру, когда выходил на поле, словно говорит каждому: "Я здесь". Он продемонстрировал, каким талантом обладает".



"Нам это необходимо от всех наших атакующих игроков: чтобы они таили в себе угрозу, чтобы они так же играли, чтобы были беспощадны у чужих ворот. Сегодня у него был полный порядок с этим".



"Надеюсь, это придаст ему уверенность. Оно должно придать, и я практически уверен, что придаст", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.