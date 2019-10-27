МЮ готов потратить 125 млн. фунтов на Хаверца и Мюллера
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд готов выделить 125 миллионов фунтов на покупку полузащитника "Байера" Кая Хаверца и нападающего "Баварии" Томаса Мюллера в январе.
Накануне, как утверждает Daily Mirror, ведущие скауты клуба с "Олд Траффорд" побывали в Германии, просматривая 19-летнего Хаверца в матче против "Вердера" и 30-летнего Мюллера в поединке с "Унионом".
Мюллер находится на радаре у "красных дьяволов" с 2014 года, когда его хотел сделать своим первым приобретением на новом месте работы Дэвид Мойес. Сейчас Томас не имеет твердого места в стартовом составе "Баварии", и "Юнайтед" видит в этом возможность заполучить свою давнюю трансферную цель.
На "Олд Траффорд" уверены, что опытный Мюллер оказал бы хорошее влияние на молодых Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда, которым в силу возраста явно не хватает стабильности.
Но львиную долю от указанной суммы — 85 млн. фунтов — "дьяволы" готовы потратить на юного Хаверца, который идеально соответствует критериям Оле Гуннара Сульшера.
В Кае "Юнайтед" привлекает способность сделать завершающий пас и диктовать темп игры. Однако в борьбе за немецкого таланта "дьяволы" рискуют столкнуться с конкуренцией некоторых из топ-клубов Европы.
27.10.2019 10:00
Просмотров: 613
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тогда уж из стариков Ибру либо Манджукича, явно дешевле и эффективнее. Хаверц норм, молодой перспективный.
(ответить)
Да никто толковый не пойдет в оборонную недокоманду сульшера. Хаверц в баварию уйдет по проторенному пути, мюллера не отпустят в принципе
(ответить)
Это они 125-85=40 лямов за Мюллера собираются отдать? С дуба рухнули.
(ответить)
Ну хаверц ещё канает, но гавнаря баварского нахуя? Уже лучше ибру бесплатно вернуть, свои 15 голов даст
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий