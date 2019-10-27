МЮ готов потратить 125 млн. фунтов на Хаверца и Мюллера

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд готов выделить 125 миллионов фунтов на покупку полузащитника "Байера" Кая Хаверца и нападающего "Баварии" Томаса Мюллера в январе.

Накануне, как утверждает Daily Mirror, ведущие скауты клуба с "Олд Траффорд" побывали в Германии, просматривая 19-летнего Хаверца в матче против "Вердера" и 30-летнего Мюллера в поединке с "Унионом".



Мюллер находится на радаре у "красных дьяволов" с 2014 года, когда его хотел сделать своим первым приобретением на новом месте работы Дэвид Мойес. Сейчас Томас не имеет твердого места в стартовом составе "Баварии", и "Юнайтед" видит в этом возможность заполучить свою давнюю трансферную цель.



На "Олд Траффорд" уверены, что опытный Мюллер оказал бы хорошее влияние на молодых Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда, которым в силу возраста явно не хватает стабильности.



Но львиную долю от указанной суммы — 85 млн. фунтов — "дьяволы" готовы потратить на юного Хаверца, который идеально соответствует критериям Оле Гуннара Сульшера.



В Кае "Юнайтед" привлекает способность сделать завершающий пас и диктовать темп игры. Однако в борьбе за немецкого таланта "дьяволы" рискуют столкнуться с конкуренцией некоторых из топ-клубов Европы.