"Юнайтед" не вернется за Бэйлом

Гарет Бэйл "Манчестер Юнайтед" не собирается возобновлять свой интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу.

Бэйл оставался на радаре у "красных дьяволов" с того самого момента, как в 2013 году уехал из "Тоттенхэма" в Мадрид.

Еще в июне издание Daily Mirror сообщало, что "Юнайтед" было предложено взять Гарета в аренду и что игрок сборной Уэльса более не является желанным на "Сантьяго Бернабеу".

Тогда "дьяволы" находились в поисках знакового приобретения, однако склонность Бэйла к травмам, а также его зарплата в 500 тысяч фунтов в неделю не позволили сделке состояться.

Ссылаясь на высокопоставленные источники на "Олд Траффорд", Daily Mirror утверждает, что "Юнайтед" не собирается возобновлять интерес к Гарету. По крайней мере, до тех пор пока вингер резко не поумерит свои запросы.

Вместо Бэйла "дьяволы" предпочитают приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, пускай тот и будет стоить ощутимо дороже — около 100 млн. фунтов.


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2019 09:00

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  1. liverpool1892est 27.10.2019 09:35 # liverpool1892est
    Я поражаюсь с менеджмента Скама...вот нахуй он им нужен это ебаное стекло?Пытаются купить всякое гуано.С их деньгами могли бы купить топового,молодого игрока.Сборище идиотов какое то..."Красный нос" вернись блиать!!!

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