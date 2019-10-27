Клопп уверен, что "Тоттенхэм" стал прежней командой

Тоттенхэм Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Тоттенхэм" преодолел свои трудности, наблюдавшиеся на старте сезона, и снова стал прежней грозной командой.

"Шпоры" набрали всего четыре очка из 12 последних в Премьер-Лиге, но посреди недели в ярком стиле разгромили "Црвену Звезду" в Лиге Чемпионов со счетом 5:0.

Этот европейский матч убедил Клоппа, что "Тоттенхэм" вернулся в норму и готов дать бой своему обидчику по последнему финалу Лиги Чемпионов в воскресном поединке на "Энфилде".

"Я не понимаю на 100 процентов, что с ними происходило, но на этой неделе я увидел, каким может быть "Тоттенхэм".

"Это именно та команда, к которой мы готовились. Не та команда, что испытывала затруднения три-четыре недели назад".

"Нам нужно быть активными и сыграть в полную силу, потому что иначе этого будет недостаточно. Они захотят отомстить нам", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Тоттенхэ

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 27.10.2019 08:33 # chelsiukpro
    Ну ну спецом так пидишь чтоб команду мотивировать перед матчем

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  2. scouser2005 27.10.2019 08:13 # scouser2005
    Вот и давай немец, устрой им ахтунг, а не как с макаками.

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