Клопп уверен, что "Тоттенхэм" стал прежней командой

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Тоттенхэм" преодолел свои трудности, наблюдавшиеся на старте сезона, и снова стал прежней грозной командой.

"Шпоры" набрали всего четыре очка из 12 последних в Премьер-Лиге, но посреди недели в ярком стиле разгромили "Црвену Звезду" в Лиге Чемпионов со счетом 5:0.



Этот европейский матч убедил Клоппа, что "Тоттенхэм" вернулся в норму и готов дать бой своему обидчику по последнему финалу Лиги Чемпионов в воскресном поединке на "Энфилде".



"Я не понимаю на 100 процентов, что с ними происходило, но на этой неделе я увидел, каким может быть "Тоттенхэм".



"Это именно та команда, к которой мы готовились. Не та команда, что испытывала затруднения три-четыре недели назад".



"Нам нужно быть активными и сыграть в полную силу, потому что иначе этого будет недостаточно. Они захотят отомстить нам", — сообщил Клопп Sky Sports.