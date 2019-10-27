Руководство "Арсенала" поддерживает Эмери в ситуации с Озилом

Месут Озил Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поведал, что отстранил полузащитника Месута Озила от матчей при поддержке руководства клуба.

В последнее время Эмери откровенно игнорирует 31-летнего Озила, который даже не попадает в заявку "канониров" на матчи.

Унаи по-прежнему не хочет объяснять, почему самый высокооплачиваемый игрок в команде остается за бортом, однако испанский тренер уверяет, что это совместное решение "Арсенала".

"У нас как у клуба и команды есть согласованная стратегия. Потому что самое важное — это клуб, команда и нащупать свою игру. Предварительно все мы поговорили вместе, чтобы принять это решение".

"Я знаю, все болельщики хотят что-нибудь знать, но сейчас неподходящий момент для этого. Думаю, сейчас не время говорить об этом".

"Нам предстоит сыграть в воскресенье, а затем нас ждут другие матчи. Когда мы сможем сказать что-нибудь другое насчет него, мы сделаем это", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Озил, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2019 07:00

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  1. abse 27.10.2019 07:27 # abse
    Ну хз, например, в матче с шефилдом, я думаю он бы пригодился, изобретательности в полузащите в таких матчах не хватает, он бы что - то да мог и придумать.

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