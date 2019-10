Прогнозы на матчи воскресенья в Премьер-Лиге

В воскресенье нас ждут сразу четыре крутых матча в английской Премьер-Лиге в ходе действа, которое обычно на Туманном Альбионе называют Super Sunday. Выделяется в расписании поединок "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", но и другие игры будут интересными — в том числе и для прогнозов.





НЬЮКАСЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Воскресенье, 27 октября, 16:00



"Вулверхэмптон" продолжает свой европейский поход, но заметно, что это сказывается на результатах команды в чемпионате. С "Саутгемптоном" в последнем домашнем матче чемпионата "волкам" явно не хватило энергии, но в то же время и два отменных судьями гола вполне могли повлиять на результат — сражение с VAR в этом сезоне становится проблемой для многих команд. "Ньюкасл" заметно прибавил в постановке той игры, которую хочет видеть в этом сезоне Стив Брюс. Опытный специалист понимает, что с его нынешним подбором игроков в атаке сложно рассчитывать на высокую результативность, а потому закручивает гайки в обороне и опорной зоне, что уже помогает команде добывать результаты и быть конкурентоспособной.



Ключевая статистика от Who Scored

- в девяти из 11 последних матчей "Вулверхэмптона" в чемпионате проходил тотал меньше 2.5 голов;

- также в четырех последних матчах "Ньюкасла" на "Сент-Джеймс Парк" забивалось меньше трех голов;

- только в одном из пяти последних матчей между этими командами выиграли хозяева;

- в двух из трех последних домашних матчей с "волками" "сороки" получали красную карточку.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 2.5 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Ньюкасл" продолжает вымучивать голы — всего пять в предыдущих девяти матчах, но они становятся командой, которую трудно обыграть. Они добыли славную победу над "Манчестер Юнайтед" в последнем домашнем матче. "Волки" в четверг были в Братиславе, и усталость будет тем фактором, который повлияет на игру команды Нуну — они будут счастливы, если добудут очко на "Сент-Джеймс Парк".



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.2 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Волки" не выиграли в этом сезоне ни одного из первых четырех воскресных матчей, но затем неожиданно одолели "Манчестер Сити" на "Этихад" после победы в Стамбуле над "Бешикташем". Сейчас они побывали в Словакии и прибудут на "Сент-Джеймс Парк", где в прошлом сезоне добыли очень спорную победу. "Ньюкасл" на подъеме, и я собираюсь поставить на них.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 0:1



АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Воскресенье, 27 октября, 18:30



В отличие от "Вулверхэмптона", "Арсенал" умеет совмещать ротацию и успешные выступления в Лиге Европы, но у команды Унаи Эмери все равно не все гладко в чемпионате, что показала игра с "Шеффилдом". Против умеющей обороняться и играть жестко команды Уайлдера "канониры" выглядели инертно в атаке, а ошибок в обороне традиционно избежать не удалось. "Кристал Пэлас" будет непростым соперником для "канониров", но дома они играют значительно увереннее, чем в гостях, выиграв на "Эмирейтс" в пяти матчах кряду во всех турнирах. "Канонирам" не нужно было никуда летать, а с "Виторией" удалось разобраться без привлечения целого ряда игроков основы, так что в данном случае не стоит говорить об усталости команды после еврокубков.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" забивал как минимум дважды в 11 из 13 последних матчей с "Кристал Пэлас";

- "канониры" уступили всего один раз в 22 последних матчах на "Эмирейтс" в рамках чемпионата;

- в пяти из шести последних выездных матчей "орлов" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 3:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.15 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



Неудачливость "Арсенала" в выездных матчах всплыла на "Брамалл Лейн" в понедельник, когда "канонирам" не удалось обмануть жестких и хорошо организованных хозяев. Несмотря на все преимущество поо владению мячом у гостей, у "канониров" было мало голевых моментов — разочаровывающе мало. "Пэлас" не смог создать конкуренцию "Сити" в субботу, но в последний раз во время визита в гости к "Арсеналу" они побеждали и, безусловно, будут сложным противником для "канониров" в воскресенье. Однако мы все знаем, насколько сильна команда Эмери на "Эмирайтс", и я думаю, что хозяева выиграют в этом принципиальном дерби.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Арсенал" выиграет и обе забьют — 2.55 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Создается ощущение, что у нас один и тот же разговор о "канонирах" из месяца в месяц. Потому что вы видите серию выездных матчей, в которой ничего не меняется — с кем бы они не играли. Некоторые голы, которые они пропускают в выездных матчах — очень "простые". Но на этих выходных "Арсенал" играет дома, а потому у них все будет хорошо. Звучит просто, но я именно так на них смотрю.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 2:1



ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ

Воскресенье, 27 октября, 18:30



Центральный матч тура должен дать нам ответ на вопрос о том, является ли неубедительная игра "Ливерпуля" в атаке в матче с "Манчестер Юнайтед" следствием падения игровой формы команды Клоппа или же результатом эффективного использования "автобусной" тактики Оле Гуннаром Сульшером. Нынешний "Тоттенхэм" и близко не похож на команду, которая может зацементировать свои ворота так же качественно, как это сделал в дерби МЮ. Потому у "Ливерпуля" тут будет пространство для атакующих маневров, да и сами "шпоры" постараются проявить себя в атаке, если уж у них сейчас нет должного уровня организованности у своих ворот.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" не проигрывает уже в 42 домашних матчах чемпионата кряду;

- в последних 11 матчах Премьер-Лиги "красные" забивали как минимум дважды;

- "Ливерпуль" выиграл первый тайм и весь матч в шести последних домашних поединках Премьер-Лиги;

- "Тоттенхэм" проиграл восемь из 10 последних выездных матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 1.6 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



Нас ждет повторение финала Лиги Чемпионов, и я полагаю, что результат данного матча будет аналогичным. У "Ливерпуля" хватит козырей, чтобы выиграть, к тому же, скорее всего, вернется Мо Салах, которого очень не хватало на "Олд Траффорд". "Шпоры" выиграли всего три из последних 12 выездных матчей в чемпионате, и они внесли семь изменений в стартовый состав в субботу, когда играли против "Уотфорда". Это говорит о том, что Почеттино не уверен в том, как выглядит сейчас оптимальный состав его команды. "Шпоры" пропускали быстрый гол против "Брайтона" и "Уотфорда", а "красные" им забили уже в первые пять минут в финале Лиги Чемпионов. Я ожидаю, что это будет трудный день для "шпор".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Ливерпуля" в первом тайме и матче — 2.2 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я буду на "Энфилде" на этой игре и думаю, это хитрый матч для прогнозирования. В последние несколько сезонов Маурисио Почеттино приучил нас к тому, что вы знаете, чего ждать от "шпор". Но в последнее время все иначе — в последний раз на "Энфилде" "шпоры" проиграли из-за автогола Тоби Алдервейрелда, к примеру. Хотя тогда "шпоры" были лучше во втором тайме. Никто не ждет чудес от "Тоттенхэма" сейчас, когда их лихорадило в последние недели, но я думаю, что они все еще думают о том поражении в финале Лиги Чемпионов. У них есть действительно сильные игроки в атаке, и я не удивлюсь, если они покажут свою лучшую игру сейчас, после серии плохих результатов. В то же время я немного опасаюсь, что "Ливерпуль" снова будет таким же сонным, как против "Юнайтед", потому — поставлю тут на ничью.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 2:1



НОРВИЧ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Воскресенье, 27 октября, 18:30



"Норвич" сыграл свой первый "сухой" матч в сезоне, что позволило команде Даниэля Фарке набрать свои редкие очки на выезде — в матче с "Борнмутом". "Канарейки" пока что выглядят очень несбалансированной командой — на старте сезона все хвалили полузащиту "Норвича" и Теему Пукки, но после феерической победы над "Манчестер Сити" "Норвич" забил всего один гол в четырех матчах, да и тот был мячом престижа в разгромном поражении от "Виллы". Нынешний "Манчестер Юнайтед" — команда, с которой сложно разгуляться в атаке. Но у МЮ проблемы в обороне возникают чаще в матчах с "маленькими" командами, чем с грандами, а потому не стоит переоценивать качество оборонительной игры "Юнайтед" в матче с "Ливерпулем".



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних матчах "Юнайтед" в Премьер-Лиге проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Юнайтед" не пропускал в пяти из шести последних встреч с "Норвичем";

- "Норвич" пропускал как минимум дважды в трех последних домашних матчах.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Норвича" — 4.0 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Канарейки" в субботу смогли добыть свой редкий "клин-шит", играя на поле "Борнмута", и они претендуют на дубль в матчах с командами из Манчестера после того, как обыграли на "Кэрроу Роуд" "Манчестер Сити" со счетом 3:2. "Юнайтед" показал свой дух, набрав трудное очко с "Ливерпулем" в воскресенье, и я ожидаю, что они будут опираться на это достижение, несмотря на то, что у них был сложный выезд в Белград для матча в Лиге Европы.



Рекомендация Майкла Оуэна: Сухая победа "Юнайтед" — 3.45 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Манчестер Юнайтед" заслуживает похвалы за свои результаты в последние семь дней. Они умело защищались с "Ливерпулем" — лучше, чем любая другая команда в этом чемпионате. Но я все еще не уверен, что они смогут использовать этот результат, чтобы подняться и взять три очка там, где от них этого ждут. "Норвич" уже имел несколько хороших домашних побед, но на прошлых выходных получил ничейный результат на поле "Борнмута", не пропустив при этом. "Канарейки" имели проблемы из-за потери центральных защитников, так что этот результат стоит расценить как очень хороший. Я не удивлюсь, если они хорошо сыграют с "Юнайтед", но не пойду так далеко, чтобы прогнозировать им тут победу.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:2

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 0:3



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru