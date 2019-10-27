Шон Дайч недоволен симуляцией Хадсон-Одои
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч выразил свое недовольство симуляцией вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.
Концовка субботнего матча Премьер-Лиги на "Терф Мур", выигранного "синими" со счетом 2:4, была отмечена падением в чужой штрафной Хадсон-Одои.
Сперва рефери Майкл Оливер поверил в нырок Каллума и назначил пенальти, но после подсказки VAR поменял свое решение и показал 18-летнему англичанину желтую карточку за симуляцию.
Дайча печалит тот факт, что игроки начинают нырять в столь юном возрасте, и винит во всем футбольные власти, которые никак не хотят ужесточить наказание за симуляцию.
"Премьер-Лига словно говорит нам, что желтая карточка — это худшее, что может последовать за симуляцией. Так что вам разрешено жульничать. Ты можешь безостановочно нырять, и это нелепо".
"Я продолжаю видеть слово "уважение", однако уважение должно быть в игре и поведении".
"Молодые игроки — это будущее футбола, и если они уже сейчас ныряют, через пять или 10 лет у нас будут огромные проблемы. Игра превратится в фарс".
"Похоже, это волнует только меня одного", — цитирует Дайча The Sun.
Коллега Дайча по тренерскому цеху Фрэнк Лэмпард обещал поговорить со своим подопечным о случившемся.
"Если мне покажется, что это нырок, я поговорю с Каллумом. Если это нырок, я разберусь, но я не думаю, что это такой уж очевидный эпизод. Когда ты перемещаешься на скорости мимо защитников... Вышедшие на замену игроки старались изо всех сил проявить себя", — сообщил Лэмпард.
27.10.2019 00:05
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Последние комментарии:
И это все, что его бошка высрала на послематчевом вью? Цепануться за симуляцию соперника (которая как мне кажется тоже была не столь очевидна: в спину подтолкнули, др защ убрал ногу прям в самый последний момент). А то, что твоя команда играла как говно,а вратарь пускал голы не с самых опасных точек? Крч рыжик тренируй лучше своих дровосеков, вся команда кстати почти на жёлтых ушла
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Не надо ля ля Шон! толчок в спину был.А вот второй гол Бернли забил нарушая правила на Пулишиче.
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