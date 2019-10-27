Шон Дайч недоволен симуляцией Хадсон-Одои

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч выразил свое недовольство симуляцией вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Концовка субботнего матча Премьер-Лиги на "Терф Мур", выигранного "синими" со счетом 2:4, была отмечена падением в чужой штрафной Хадсон-Одои.



Сперва рефери Майкл Оливер поверил в нырок Каллума и назначил пенальти, но после подсказки VAR поменял свое решение и показал 18-летнему англичанину желтую карточку за симуляцию.



Дайча печалит тот факт, что игроки начинают нырять в столь юном возрасте, и винит во всем футбольные власти, которые никак не хотят ужесточить наказание за симуляцию.



"Премьер-Лига словно говорит нам, что желтая карточка — это худшее, что может последовать за симуляцией. Так что вам разрешено жульничать. Ты можешь безостановочно нырять, и это нелепо".



"Я продолжаю видеть слово "уважение", однако уважение должно быть в игре и поведении".



"Молодые игроки — это будущее футбола, и если они уже сейчас ныряют, через пять или 10 лет у нас будут огромные проблемы. Игра превратится в фарс".



"Похоже, это волнует только меня одного", — цитирует Дайча The Sun.



Коллега Дайча по тренерскому цеху Фрэнк Лэмпард обещал поговорить со своим подопечным о случившемся.



"Если мне покажется, что это нырок, я поговорю с Каллумом. Если это нырок, я разберусь, но я не думаю, что это такой уж очевидный эпизод. Когда ты перемещаешься на скорости мимо защитников... Вышедшие на замену игроки старались изо всех сил проявить себя", — сообщил Лэмпард.