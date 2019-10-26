Гюндоган готов сыграть центрального защитника

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вызвался помочь своей команде в центре обороны.

В этом сезоне "горожане" испытывают колоссальные проблемы в центре обороны, и эти проблемы на текущей неделе только усугубились.



Дело в том, что Родри угодил в лазарет на несколько недель с травмой задней поверхности бедра, а Фернандиньо схлопотал дисквалификацию против "Астон Виллы" в субботу. Гюндоган не исключает, что вскоре и ему придется переквалифицироваться в центрального защитника.



"К счастью, у нас все еще есть Николас Отаменди, хотя он и не смог выйти против "Астон Виллы", потому что мы уже использовали три замены".



"Если потребуется, я готов помогать команде где угодно. Если мне придется играть центрального защитника много матчей, я буду стараться изо всех сил на благо команды, но я не забегаю так далеко вперед".



"В данный момент нам не везет, и красная карточка только усугубляет ситуацию, но у нас по-прежнему есть отличная команда", — сообщил Гюндоган официальному веб-сайту "Сити".