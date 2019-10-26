Гвардиола признал, что "Сити" не может позволить себе Грилиша

Джек Грилиш Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, но признал, что его клуб не может позволить себе покупку этого игрока.

В этом сезоне Грилиш, капитан и воспитанник "вилланов", находится в отличной форме, забив четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

И хотя 24-летний полузащитник не смог предотвратить поражение "Астон Виллы" от действующих чемпионов Премьер-Лиги со счетом 3:0, он произвел больше впечатление на Гвардиолу.

"Он невероятен. Игрок топ-уровня. Я рад, что он задержался в Чемпионшипе, чтобы помочь своему клубу".

"Он талантливый игрок, который всегда что-то создает. Исключительный, но слишком дорогой игрок для "Манчестера"! — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Астон Вилла, Гвардиола, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1073

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  1. graven 26.10.2019 23:06 # graven
    У Пепа уже как будто комплекс развился по поводу больших трат МС. Все время пытается прибедниться.

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  2. tyhonovecky 26.10.2019 23:04 # tyhonovecky
    Портовые хуесосы, ну-ка спермоприёмники прикрыли нахуй быстро

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  3. gerrard08 26.10.2019 22:34 # gerrard08
    Это тоже самое, если проститутка утверждала бы что она девственница.

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  4. chebrec 26.10.2019 22:32 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

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  5. electric 26.10.2019 22:30 # electric
    Ахахахах ахахахах
    Что несёт этот физорг?
    Мешок не может себе позволить?

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  6. h22o 26.10.2019 22:08 # h22o
    у Пепки пластинка заела..

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  7. gjchancel 26.10.2019 22:06 # gjchancel
    В Челси этого топаря !!Терри порешает если нужно будет )))

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  8. bes-ter 26.10.2019 22:06 # bes-ter
    Бухает правда зараза ;)

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