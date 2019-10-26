Гвардиола признал, что "Сити" не может позволить себе Грилиша
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, но признал, что его клуб не может позволить себе покупку этого игрока.
В этом сезоне Грилиш, капитан и воспитанник "вилланов", находится в отличной форме, забив четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
И хотя 24-летний полузащитник не смог предотвратить поражение "Астон Виллы" от действующих чемпионов Премьер-Лиги со счетом 3:0, он произвел больше впечатление на Гвардиолу.
"Он невероятен. Игрок топ-уровня. Я рад, что он задержался в Чемпионшипе, чтобы помочь своему клубу".
"Он талантливый игрок, который всегда что-то создает. Исключительный, но слишком дорогой игрок для "Манчестера"! — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
26.10.2019 22:00
Просмотров: 1073
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У Пепа уже как будто комплекс развился по поводу больших трат МС. Все время пытается прибедниться.
(ответить)
Портовые хуесосы, ну-ка спермоприёмники прикрыли нахуй быстро
(ответить)
Это тоже самое, если проститутка утверждала бы что она девственница.
(ответить)
Чииивоооооо???!!!
(ответить)
Ахахахах ахахахах
Что несёт этот физорг?
Мешок не может себе позволить?
(ответить)
у Пепки пластинка заела..
(ответить)
В Челси этого топаря !!Терри порешает если нужно будет )))
(ответить)
Бухает правда зараза ;)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий