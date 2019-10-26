"Челси" одолел "Бернли" благодаря хет-трику Пулишича
Хет-трик Кристиана Пулишича позволил "Челси" обыграть на выезде "Бернли" со счетом 2:4 и ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.
По сравнению с поражением от "Лестера" в стартовом составе "бордовых" появились выздоровевшие Джек Корк и Эшли Барнс, заменив Робби Брэйди и Криса Вуда.
Относительно выезда к "Аяксу" посреди недели в старте у "синих" произошло только одно изменение. Вместо Каллума Хадсон-Одои появился Кристиан Пулишич.
"Челси" достаточно быстро наладил контроль над мячом и принялся ходить вперед, впрочем "Бернли" особых затруднений не испытывал.
Первого удара в створ пришлось ждать до 21-й минуты, и этот удал оказался результативным. Пулишич обокрал Мэттью Лоутона в глубине поля, рванул вперед, обыграл Джеймса Тарковски и пробил между ног Бену Ми — 0:1.
Пропущенный гол разозлил хозяев, они активизировались и перехватили инициативу. На 25-й минуте Эрик Питерс наносил дальний удар с рикошетом, и Кепе Аррисабалаге пришлось спасать свою команду. Вскоре свой момент имел Барнс, не сумев головой опустить мяч в ворота с метра.
Несмотря на давление "Бернли", нельзя было сказать, что у "Челси" игра развалилась — еще пару раз на ударной позиции оказывался Пулишич, но голкипер Ник Поуп оба раза выручил.
Ближе к перерыву "синие" окончательно погасили атакующий порыв соперник, а вдобавок к этому удвоили счет. Пулишич вновь взял игру на себя, продвинулся вперед и благодаря рикошету от Ми поразил ближний угол ворот — 0:2.
"Челси" не расслабился после перерыва — уж точно не Пулишич. На 56-й минуте Кристиан головой замкнул подачу Мейсона Маунта с левого фланга — 0:3.
Спустя две минуты отличился Виллиан, который ворвался в штрафную по правому краю, дернул защитника и пробил низом в дальний угол ворот — 0:4.
На 76-й минуте вышедший на замену Хадсон-Одои упал в чужой штрафной, и Майкл Оливер указал на 11-метровую отметку. Однако после подсказки из видеостудии рефери изменил свое решение, отметив пенальти и показав Каллуму желтую карточку за симуляцию.
"Синие" полностью контролировали игру в концовке матча, но на 86-й минуте "бордовым" внезапно удалось провести быструю атаку, и Джей Родригес нанес классный дальний удар под перекладину — 1:4.
А на 89-й минуте гости столь же внезапно отыграли еще один гол. Дуайт Макнил тоже отважился на удар с дистанции, а рикошет от Фикайо Томори не оставил Кепе шансов на спасение — 2:4.
Кристиан Пулишич сполна отблагодарил Фрэнка Лэмпарда за оказанное доверие, забив свои первые гола за "Челси" и оформив первый хет-трик в своей карьере. Это была совсем не легкая прогулка для "синих", однако они доказали свое превосходство и одержали седьмую победу подряд во всех соревнованиях.
"Бернли" — "Челси". Отчет о матче
26.10.2019 21:20
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Последние комментарии:
Плохо:
а) Маунт сыграл блекло
б) нет "сухарика"
в) снова Батшуайи на скамейке
г) Алонсо при штрафных убийственно опасен. Для Кепы
Хорошо:
а) Взяли 3 очка на негостеприимном стадионе, куда выезды всегда неприятны
б) Пулишич почуял запах крови и почувствовал уверенность, что может играть в основе
в) Ковачич более-менее лучше стал разгонять атаки
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В следующем туре Синие с Уотфордом, с последней командой чемпионата. Там тяжело также будет, хоть они сейчас в кризисе. Недооценка недопустима.
И да, в гостях Синие катают куда лучше, чем дома + забивают непривычно много. Парадокс. Не помню когда такое было в последний раз, чтобы Пенсы уверенно разваливали в гостях своих оппонентов.
Рs. Аспиликуэта удивляет. Наконец-то стал меньше угрозы со своего фланга привозить
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Клуб детсад,Арсенал но с яицами.
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Мю, уотфорд, аякс...
Если ещё 3 из 3 дадут, это будет рил шок.
(ответить)
завтра фапель будет в огне
короли будут играть
а подсосы на страпоне скакать
(ответить)
Два болельщика "Ливерпуля" в среду собирались посмотреть матч любимой команды против бельгийского "Генка", но не смогли сделать этого из-за собственной ошибки. Фанаты просто перепутали города Генк и Гент, где также выступает известный футбольный клуб.
колбасные полные дауны, что на фапле, что в Англии. нда...
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У Пуля футбольный интеллект шикарен, ведь каждое его касание, дриблинг, навес приводили в к опасным моментам, лучший игрок матча, как он радовался своим голам, он так отмучился доказывая свою состоятельность для старта, молодец вообщем...
Ковачич для меня второй лучший игрок матча, нереальный контроль мяча и пздц он вырос в топа в этом сезона, все передачи точные, чувства эпизода, отборы, владение, дриблинг все при нем, он очень хорошо дополняет Жоржа, Канте нужно будет постараться чтобы сместить его.
Слабая игра от Аспи, Абрахам, Маунт, если первый из за усталости не мог бежать, то остальные две бежали попусту, Вообщем им нужен отдых.
Понравился Одои, очень резвый был, с МЮ должен быть в старте...
Вообщем отличная игра с трудным соперником, тем более после тяжелого матча с Аяксом, всех синих с победой
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Виден анус ливерпукав...
(ответить)
Пулисику уверенности больше надо в играх с грандами,а не косплеить Озила. Но паря осваивается что не может радовать.
(ответить)
Бернли сыграл просто топово. Можно даже сказать, что Челси повезло с некоторыми голами, а Бернли не повезло со своими моментами, коих было предостаточно. И не сказать, что кто-то в Челси плохо сыграл, играли хорошо все, но Бернли был просто в супер в прессинге и перехвате мяча. Даже рад что те 2 гола в конце пропустили, хороший урок для молодых. В общем молодцы обе команды, движемся дальше!
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Матч омрачен концовкой. Но это не та проблема, что была на старте. Тут без привозов. Просто 2 плюхи дальние залетели. Но первую кепа мог бы и потвщить.
Хороший футбол от челси. Но давайте будем честны, пока не идаально, у своих ворот много моментов разрешали создавать, по крайней мере сегодня.
Этот челси в принципе с каждым матчем крепчает.
Но сегодня, несмотря на 4 забитых гола, играли вцелом вяловато. Свеж был только пулишич. Ну и томори с зума на уровне отыграли.
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Лол, вместо того чтобы радоваться победе своей команды, тупоголовые уебища кидают оскорбления в адрес ЛФК, ну что за дети дерьма ебаного...
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приятно смотреть пенсов Лэмпса, наконец то в лиге 4 играющих команды
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Кепа конечно приличный кипер, но он заипал пускать дальние, лень искать стату, но ощущение, что он один из худших в этом компоненте
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У колбасни нет абсолютно никаких шансов с такими Челси и Лестером
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интер и юве мрази
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рубрика "що там у хохлив?"
Немного девяностых из Харькова. Там поссорились два члена местной ОПГ. Конфликт произошёл в кафе, там из словесной перепалки все переросло в перестрелку. Один таки застрелил другого, а когда его попытались задержать, подорвал себя гранатой. Сейчас долбоеб находится в реанимации.
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Обескровленный кризисный молодежный Челси = супер Лифак бест евер за сто лет. Не спроста вонючие скузи горят на Лэмпса и Королей Лондона. Уверен что Клап о6осрется после нового года,не рассчитав сил своего состава. Фапл синий KTBFFH!
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Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо
Красивооооооооооооооооооооооооооооооооооооо!!!!
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Ожидаемая победа. Правда эти два мяча вообще не в тему были. Лучшие все!
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октябрьские чемпики, Пеп насцыт клопу на плечи и насрет в очки, желтозубый никогда не станет чемпионом
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