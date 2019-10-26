"Челси" одолел "Бернли" благодаря хет-трику Пулишича

Хет-трик Кристиана Пулишича позволил "Челси" обыграть на выезде "Бернли" со счетом 2:4 и ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.

По сравнению с поражением от "Лестера" в стартовом составе "бордовых" появились выздоровевшие Джек Корк и Эшли Барнс, заменив Робби Брэйди и Криса Вуда.



Относительно выезда к "Аяксу" посреди недели в старте у "синих" произошло только одно изменение. Вместо Каллума Хадсон-Одои появился Кристиан Пулишич.



"Челси" достаточно быстро наладил контроль над мячом и принялся ходить вперед, впрочем "Бернли" особых затруднений не испытывал.



Первого удара в створ пришлось ждать до 21-й минуты, и этот удал оказался результативным. Пулишич обокрал Мэттью Лоутона в глубине поля, рванул вперед, обыграл Джеймса Тарковски и пробил между ног Бену Ми — 0:1.



Пропущенный гол разозлил хозяев, они активизировались и перехватили инициативу. На 25-й минуте Эрик Питерс наносил дальний удар с рикошетом, и Кепе Аррисабалаге пришлось спасать свою команду. Вскоре свой момент имел Барнс, не сумев головой опустить мяч в ворота с метра.



Несмотря на давление "Бернли", нельзя было сказать, что у "Челси" игра развалилась — еще пару раз на ударной позиции оказывался Пулишич, но голкипер Ник Поуп оба раза выручил.



Ближе к перерыву "синие" окончательно погасили атакующий порыв соперник, а вдобавок к этому удвоили счет. Пулишич вновь взял игру на себя, продвинулся вперед и благодаря рикошету от Ми поразил ближний угол ворот — 0:2.



"Челси" не расслабился после перерыва — уж точно не Пулишич. На 56-й минуте Кристиан головой замкнул подачу Мейсона Маунта с левого фланга — 0:3.



Спустя две минуты отличился Виллиан, который ворвался в штрафную по правому краю, дернул защитника и пробил низом в дальний угол ворот — 0:4.



На 76-й минуте вышедший на замену Хадсон-Одои упал в чужой штрафной, и Майкл Оливер указал на 11-метровую отметку. Однако после подсказки из видеостудии рефери изменил свое решение, отметив пенальти и показав Каллуму желтую карточку за симуляцию.



"Синие" полностью контролировали игру в концовке матча, но на 86-й минуте "бордовым" внезапно удалось провести быструю атаку, и Джей Родригес нанес классный дальний удар под перекладину — 1:4.



А на 89-й минуте гости столь же внезапно отыграли еще один гол. Дуайт Макнил тоже отважился на удар с дистанции, а рикошет от Фикайо Томори не оставил Кепе шансов на спасение — 2:4.



Кристиан Пулишич сполна отблагодарил Фрэнка Лэмпарда за оказанное доверие, забив свои первые гола за "Челси" и оформив первый хет-трик в своей карьере. Это была совсем не легкая прогулка для "синих", однако они доказали свое превосходство и одержали седьмую победу подряд во всех соревнованиях.



"Бернли" — "Челси". Отчет о матче