Делегация "Юнайтед" отправится к бин Салману в гости

Делегация "Манчестер Юнайтед" совершит визит в Саудовскую Аравию на фоне слухов о продаже клуба.

Ранее в октябре прессе стало известно, что Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, готов предпринять третью попытку выкупить "красных дьяволов" у семейства Глэйзеров.



По случайному совпадению, в конце этого месяца в Саудовской Аравии пройдет инвестиционный форум Future Investment Initiative, организуемый королевской семьей, а одним из участников этого мероприятия станет делегация "Юнайтед".



Daily Mail предполагает, что бин Салман использует эту возможность для встречи с представителями Глэйзеров, чей клуб оценивается фондовой биржей в 2 миллиарда фунтов.



Добавим, что состояние семьи бин Салмана оценивается в 1 триллион фунтов, поэтому Мухаммед может стать одним из самых могущественных инвесторов в футболе, если все-таки осуществит желаемое.