Делегация "Юнайтед" отправится к бин Салману в гости

Мухаммед бин Салман Делегация "Манчестер Юнайтед" совершит визит в Саудовскую Аравию на фоне слухов о продаже клуба.

Ранее в октябре прессе стало известно, что Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, готов предпринять третью попытку выкупить "красных дьяволов" у семейства Глэйзеров.

По случайному совпадению, в конце этого месяца в Саудовской Аравии пройдет инвестиционный форум Future Investment Initiative, организуемый королевской семьей, а одним из участников этого мероприятия станет делегация "Юнайтед".

Daily Mail предполагает, что бин Салман использует эту возможность для встречи с представителями Глэйзеров, чей клуб оценивается фондовой биржей в 2 миллиарда фунтов.

Добавим, что состояние семьи бин Салмана оценивается в 1 триллион фунтов, поэтому Мухаммед может стать одним из самых могущественных инвесторов в футболе, если все-таки осуществит желаемое.


Метки бин Салман, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2019 21:00

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  1. manutd-20champ 26.10.2019 21:41 # manutd-20champ
    ezh28 видать завидует, хочет поехать на форум и пососать у арабов.

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  2. lahmatyj 26.10.2019 21:23 # lahmatyj
    Он фактически может всю АПЛ купить.

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  3. lampard78 26.10.2019 21:17 # lampard78
    Это который убийца и так далее? Пздц

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  4. ezh28 26.10.2019 21:15 # ezh28
    Групповой отсос у араба! Манки в своем духе! Сосать сосать и еще раз сосать! Возьмите сафа с собой обязательно! Он знает как за щеку брать у судей!

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  5. chelsea88 26.10.2019 21:05 # chelsea88
    1!!! Триллион!!! Cyка, фунтов!!!

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  6. mancunia-planet 26.10.2019 21:01 # mancunia-planet
    Продано. Спасибо.

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