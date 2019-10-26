Делегация "Юнайтед" отправится к бин Салману в гости
Делегация "Манчестер Юнайтед" совершит визит в Саудовскую Аравию на фоне слухов о продаже клуба.
Ранее в октябре прессе стало известно, что Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, готов предпринять третью попытку выкупить "красных дьяволов" у семейства Глэйзеров.
По случайному совпадению, в конце этого месяца в Саудовской Аравии пройдет инвестиционный форум Future Investment Initiative, организуемый королевской семьей, а одним из участников этого мероприятия станет делегация "Юнайтед".
Daily Mail предполагает, что бин Салман использует эту возможность для встречи с представителями Глэйзеров, чей клуб оценивается фондовой биржей в 2 миллиарда фунтов.
Добавим, что состояние семьи бин Салмана оценивается в 1 триллион фунтов, поэтому Мухаммед может стать одним из самых могущественных инвесторов в футболе, если все-таки осуществит желаемое.
26.10.2019 21:00
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Последние комментарии:
ezh28 видать завидует, хочет поехать на форум и пососать у арабов.
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Он фактически может всю АПЛ купить.
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Это который убийца и так далее? Пздц
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Групповой отсос у араба! Манки в своем духе! Сосать сосать и еще раз сосать! Возьмите сафа с собой обязательно! Он знает как за щеку брать у судей!
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1!!! Триллион!!! Cyка, фунтов!!!
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Продано. Спасибо.
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