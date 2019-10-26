Клопп предупредил "Ливерпуль", что самый сложный период еще впереди

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил свою команду, что самый сложный период сезона Премьер-Лиги еще впереди.

Команда Клоппа великолепно прошла стартовый отрезок новой кампании, набрав 25 очков из 27 возможных и уже победив "Арсенал", "Лестер" и "Челси".



Однако Юрген уверен, что дальше будет сложнее — впереди у "красных" ряд сложнейших матчей, включая битву с "Манчестер Сити" и мерсисайдское дерби с "Эвертоном".



"Нет, я не мечтаю о титуле. Я не мечтал и о финале Лиги Чемпионов, но мы выиграли его!"



"Однако мы работаем над этим. Мы в лучшем положении, чем, наверное, могли ожидать до старта сезона. Но разве мы уже достигли цели? Нет. В это-то и дело".



"К настоящему моменту мы создали хороший базис, с которым нужно работать дальше. Самый сложный период наступит в ноябре-декабре, нам предстоит сыграть безумные матчи".



"В некоторые моменты нам потребуется удача — не все зависит от нас. Но в наших руках показывать определенную игру в определенных матчах. Это мы и будем стараться делать".



"Мы должны сражаться ради титула. Никаких гарантий нет. Всем остальным позволено мечтать, но кто-нибудь должен работать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.