Гвардиола: "Окажемся в зоне вылета, если будем играть, как в первом тайме"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда сражалась бы за выживание в Премьер-Лиге, если бы весь сезон играла так, как в первом тайме матча против "Астон Виллы".
"Сити" показал себя совершенно разными командами в первом и втором таймах домашнего матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы".
После перерыва "горожане" уверенно доказали свое превосходство и оформили победу 3:0, однако чересчур слабая игра в первые 45 минут не дает покоя Гвардиоле.
"Шесть дней назад мы отставали на восемь очков, теперь — на три. Но положение в таблице меня не заботит. Меня заботит то, как мы играли".
"Если мы будем играть так, как играли во втором тайме, мы сможем быть на вершине к концу сезона. Я уверен в этом".
"А если мы будем играть так, как играли в первом тайме, мы будем в зоне вылета, далеко от лидирующей группы. Такова моя точка зрения. И это касается не только этого сезона, а любого другого".
"В первом тайме мы играли а футбол, но не так, как должны были играть. Во втором тайме стало лучше, мы забили быстрый гол, который помог нам восстановить свою нормальную игру, но мы должны стараться играть так 90 минут, а не только 45", — цитирует Гвардиолу Goal.
26.10.2019 19:00
Просмотров: 419
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
пеп, ты же не помойку тренируешь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий