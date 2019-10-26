Гвардиола: "Окажемся в зоне вылета, если будем играть, как в первом тайме"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда сражалась бы за выживание в Премьер-Лиге, если бы весь сезон играла так, как в первом тайме матча против "Астон Виллы".

"Сити" показал себя совершенно разными командами в первом и втором таймах домашнего матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

После перерыва "горожане" уверенно доказали свое превосходство и оформили победу 3:0, однако чересчур слабая игра в первые 45 минут не дает покоя Гвардиоле.

"Шесть дней назад мы отставали на восемь очков, теперь — на три. Но положение в таблице меня не заботит. Меня заботит то, как мы играли".

"Если мы будем играть так, как играли во втором тайме, мы сможем быть на вершине к концу сезона. Я уверен в этом".

"А если мы будем играть так, как играли в первом тайме, мы будем в зоне вылета, далеко от лидирующей группы. Такова моя точка зрения. И это касается не только этого сезона, а любого другого".

"В первом тайме мы играли а футбол, но не так, как должны были играть. Во втором тайме стало лучше, мы забили быстрый гол, который помог нам восстановить свою нормальную игру, но мы должны стараться играть так 90 минут, а не только 45", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Астон Вилла, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2019 19:00

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  1. tyhonovecky 26.10.2019 19:18 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  2. griezmann 26.10.2019 19:05 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. narcot 26.10.2019 19:03 # narcot
    пеп, ты же не помойку тренируешь

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