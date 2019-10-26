Премьер-Лига переписала гол Де Брюйне на Давида Сильву

Премьер-Лига официально переписала второй гол "Манчестер Сити" в матче против "Астон Виллы" на Давида Сильву, фактически признав ошибку системы VAR.

В субботу "горожане" разгромили новичка Премьер-Лиги со счетом 3:0, все три своих гола забив во втором тайме.



Интрига в матче на "Этихад" умерла на 65-й минуте, когда хозяева сделали свое преимущество комфортным. Рефери Грэм Скотт, прибегнув к помощи VAR, посчитал, что мяч после подачи Кевина Де Брюйне с фланга никого не задел по пути в ворота.



Однако после окончания матча Премьер-Лига выпустила официальное заявление, в котором говорится, что специальная комиссия переписала гол на Давида Сильву.



Это означает, что Сильва все-таки подправил мяч в ворота. Если бы это касание было определено VAR, то гол не был бы засчитан, ведь Давид находился в офсайде.



"Давид сказал, что дотронулся до мяча, поэтому я не имею понятия, кто забил!" — сообщил Де Брюйне BT Sport.