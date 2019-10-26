"Рома" хочет выкупить Смоллинга у "Юнайтед"

"Рома" выразила желание выкупить трансфер защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, который этот сезоне проводит в итальянском клубе на правах аренды.

Минувшим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер пригласил в центр обороны Харри Магуайра. Смоллинг с ролью запасного мириться не стал и уехал за практикой в Рим.



Пока что 29-летний англичанин сыграл пять матчей за "Рому", а в минувший четверг стал виновником назначения противоречивого пенальти в матче Лиги Европы против менхенгладбахской "Боруссии".



Тем не менее, в "Роме" довольны игрой Смоллинга и готовы выкупить его у "Юнайтед". По информации Daily Mirror, два клуба должны были провести встречу об этом в пятницу.



Добавим, ранее осенью сам Смоллинг говорил, что открыт к постоянному контракту с "Ромой".