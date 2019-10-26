Почеттино обеспокоен съемками документального фильма про "Тоттенхэм"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность съемками Amazon документального фильма о его команде.

На протяжении этого сезона Amazon будет снимать многосерийный документальный фильм про команду Почеттино. В прошлом похожие фильмы выходили про "Манчестер Сити", "Лидс" и дортмундскую "Боруссию".

Однако в данный период "шпоры" переживают непростое время, и постоянное нахождение перед телевизионным объективом дополнительно напрягает Маурисио.

"Конечно, наш тренерский штаб был обеспокоен этим, когда клуб заключал сделку с Amazon. Потому что это непросто, непросто. Тяжело находиться перед камерой, особенно когда ты в плохом настроении. Это еще один повод для беспокойства, причем повод — серьезный".

"Если прежде мы были заняты, то теперь мы суперзаняты. Непросто планировать каждый день, все дела. Поэтому если раньше я говорил вам, что чувствую себя не менеджером, а тренером, то теперь я еще и продюсер", — цитирует Почеттино The Guardian.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 810

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  1. francois 26.10.2019 18:06 # francois
    Михайло вышел на новый уровень и теперь делает ошибки уже и в "ться/тся".

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  2. klementino 26.10.2019 17:15 # klementino
    Боится что кубок Ауди спиздят :(

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