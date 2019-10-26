"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу"

"Манчестер Сити" вернулся на вторую позицию в Премьер-Лиге и сократил отставание от вершины до трех очков благодаря победе 3:0 над "Астон Виллой".

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола наполовину изменил состав своей команды после победы над "Аталантой" во вторник. Вернулись в старт Джон Стоунс, Жоау Канселу, Давид Сильва, Бернарду Силва и Габриэль Жезус.



У "вилланов" в старте появились Дуглас Луис и Трезеге, заменив Конора Хурихэйна и Анвара Эль-Гази.



Хозяева "Этихад" едва не открыли счет уже на шестой минуте, когда Габриэль Жезус подхватил срикошетивший мяч в центре штрафной, развернулся и пробил низом — в сантиметрах от штанги!



"Сити" продолжал владеть мячом и территорией, однако атаковал слишком неспешно, а голкипер "Астон Виллы" Том Хитон оставался без работы.



В середине тайма Эдерсон отразил дальний удар полузащитника гостей Джона Макгинна. Дугласа Луиса сбили при попытке добить мяч в ворота, однако система VAR не обнаружила фола.



До перерыва "горожане" создали еще один хороший момент, но Давид Сильва по примеру Жезуса пробил со внешней стороны штанги.



Зато во втором тайме хозяевам хватило 20 секунд, чтобы открыть счет. Воспользовавшись скидкой, Рахим Стерлинг рванул в штрафную и пробил между ног Хитону — 1:0.



Открыв счет, "Сити" лишь усилил натиск и на 55-й минуте едва не наказал соперника за грубую потерю мяча вблизи своей штрафной. На удар был выведен Жезус, который непременно бы забил, если бы не оказавшийся на линии ворот Тайрон Мингс.



Все шло ко второму голу хозяев, и на 65-й минуте это случилось. Де Брюйне выполнил подачу с левого края, а мяч, никого не задев, влетел в ворота — 2:0. Система VAR долго пыхтела, но гол засчитала.



А на 70-й минуте счет стал разгромным. Илкай Гюндоган в прыжке пробил по отскочившему к нему из гущи игроков мячу — 3:0.



В остатке матча "Астон Вилла" почти не сопротивлялась, не считая попадания Макгинна в штангу, а "Сити" не лез вон из кожи. На 87-й минуте Фернандиньо был удален с поля за вторую желтую карточку.



"Астон Вилла" показала себя крепким орешком в первом тайме, но быстрый гол после перерыва переломил игру. В итоге "Сити" одержал достаточно будничную победу.



"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче