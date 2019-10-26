Каррагер считает, что МЮ может не попасть в еврокубки

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" может остаться без еврокубков на будущий сезон.

В прошлый уикенд "красным дьяволам" удалось прервать 17-матчевую победную серию "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, добыв ничью 1:1. Однако по итогам тура "Юнайтед" лишь опустился в таблице — уже на 14-е место.



По мнению Каррагера, "Юнайтед" рискует не попасть даже в Лигу Европы, учитывая то, насколько сильно выступает "Лестер".



"Я не думаю, что они попадут в топ-4. Мы говорим о том, что "Лестер" силен и может ворваться в топ-6, а "Манчестер Юнайтед" будет одним из главных кандидатов, чтобы уступить им свое место в топ-6".



"Думаю, это была обнадеживающая неделя для "Манчестер Юнайтед". Думаю, они были прекрасны в первом тайме против "Ливерпуля". Но ты не можешь играть таким образом против большинства команд".



"Ближайшие два матча "Манчестер Юнайтед", против "Норвича и "Борнмута", станут испытанием для них и покажут, достаточно ли они хороши, чтобы взламывать такие команды".



"У них есть огромная проблема — они не могут забить более одного гола за матч", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.