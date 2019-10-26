Невилл считает, что Роджерс мог бы заменить Гвардиолу в "Сити"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс мог бы стать преемником Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".
"Лестер" Роджерса выдающимся образом начал новый сезон и после победы 0:9 над "Саутгемптоном" накануне вечером вырвался на вторую позицию в Премьер-Лиге.
Прежде Роджерс выиграл два титула в Шотландии с "Селтиком" и имел свои приятные моменты в "Ливерпуле", и все это убеждает Невилла, что Брендану по плечам работа самого высокого уровня.
"Мы часто говорим об иностранных тренерах, их философиях и ценностях, но если вы посмотрите, чего он добился в "Ливерпуле" и затем в "Селтике" и как идут его дела в "Лестере", то вы увидите, что он улучшает команды и играет в отличный футбол".
"Он довольно прогрессивен и выглядит отличным тренером, а игрокам нравится работать с ним. Поэтому я задаю вопрос: почему он не может возглавить один из этих больших клубов?"
"Если представить, что "Манчестер Сити" потребуется замена Пепу Гвардиоле, то имя Брендана Роджерса едва ли будут связывать с этой работой, потому что у людей в клубе, возможно, другие мысли".
"Но почему бы и нет? Если посмотреть, чего он добился в плане футбола, в который он играет, и в плане того, как развиваются его игроки, то он достаточно хорош для этого", — сообщил Невилл в эфире.
26.10.2019 15:00
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Последние комментарии:
Невилл хуйни не скажет (нет)
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ахахахаха какой безмозглый долбаёб )))) типикал скам. сектанты скажите своей лихенде что роджерс будет трампа менять
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Чего то всё время каталонца уходят,неужели всё?
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Там Артета уже на очереди стоит. К тому же куда девать 2 десятка испанцев сотрудников тренерского штата.
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