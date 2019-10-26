Томори: "Я нигериец, но сборная Англии позвонила первой"

Защитник "Челси" Фикайо Томори объяснил, почему решил связать свою международную карьеру со сборной Англии.

Имея возможность выступать за Канаду, где он родился, и за Нигерию, откуда родом его родители, ранее в ноябре Томори был вызван в английскую сборную на отборочные матчи к Евро-2020 против Чехии и Болгарии.



И хотя Томори пока не дебютировал за "трех львов", 21-летний защитник принял приглашение Гарета Саутгейта, потому что в две другие сборные его не позвали.



"Я просто хочу достичь как можно большего, и это касается в том числе и международного уровня".



"Это был сложный выбор для меня. Я размышлял над этим год или два. Прежде я вызывался в молодежную сборную Англии, поэтому я не забегал чересчур вперед, однако всегда было много разговоров и вопросов, и однажды мне предстояло решить".



"Мне позвонили из сборной Англии еще в сентябре, а больше меня никто не позвал, так что мне было сложно отказаться".



"Тем не менее, мне нравится нигерийская музыка. Я нигериец, это моя культура, и я очень ей горжусь. Также мне нравится еда — толченый ямс и джолоф в особенности", — сообщил Томори OmaSportsTV.