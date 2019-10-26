Томори: "Я нигериец, но сборная Англии позвонила первой"
Защитник "Челси" Фикайо Томори объяснил, почему решил связать свою международную карьеру со сборной Англии.
Имея возможность выступать за Канаду, где он родился, и за Нигерию, откуда родом его родители, ранее в ноябре Томори был вызван в английскую сборную на отборочные матчи к Евро-2020 против Чехии и Болгарии.
И хотя Томори пока не дебютировал за "трех львов", 21-летний защитник принял приглашение Гарета Саутгейта, потому что в две другие сборные его не позвали.
"Я просто хочу достичь как можно большего, и это касается в том числе и международного уровня".
"Это был сложный выбор для меня. Я размышлял над этим год или два. Прежде я вызывался в молодежную сборную Англии, поэтому я не забегал чересчур вперед, однако всегда было много разговоров и вопросов, и однажды мне предстояло решить".
"Мне позвонили из сборной Англии еще в сентябре, а больше меня никто не позвал, так что мне было сложно отказаться".
"Тем не менее, мне нравится нигерийская музыка. Я нигериец, это моя культура, и я очень ей горжусь. Также мне нравится еда — толченый ямс и джолоф в особенности", — сообщил Томори OmaSportsTV.
26.10.2019 14:00
Просмотров: 595
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А канада что тогда? Блеать который тебя вырастил черножоп,не благодарный пенс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий