Деян Ловрен: "Я боец"

Защитник Деян Ловрен не жалеет, что не покинул "Ливерпуль" летом, и готов продолжать сражаться за свое будущее в клубе.

В прошлом сезоне Ловрен почти вчистую проигрывал конкуренцию на своей позиции Виргилу Ван Дейку, Жоэля Матипу и Джо Гомесу, что навело его на мысли о смене клуба.



Летом Деяном интересовались "Милан" и "Рома", однако "Ливерпуль" по своей инициативе свернул переговоры. 30-летний хорват не расстроился этим, хотя в нынешней кампании Премьер-Лиги пока отметился лишь одним появлением в старте.



"Прямо сейчас трансферное окно закрыто. Я всегда готов помогать, если во мне нуждаются, и я выкладываюсь на 100 с лишним процентов ради этого клуба с первого дня. У меня были хорошие дни и плохие дни, но шесть лет — это довольно большой срок".



"В данный момент все в порядке. Давайте посмотрим, что произойдет дальше. Когда я остался в клубе летом, это стало вызовом для меня, но я сражался и старался изо всех сил в предсезонный период".



"Впереди тебя всегда ждут новые вызовы. Все зависит от того, берешься ты за них или нет, нужен ты команде или нет. В конце концов я остался, и я вполне доволен этим".



"Это часть нашей работы — упорно работать за кулисами, даже если ты не получаешь своего шанса. Я всегда верил в себя и работал на 100 процентов на тренировочном поле. Босс видит это, а дальше уже ему решать, кто играет. Я боец", — цитирует Ловрена Liverpool Echo.