Гвардиола по-прежнему не ожидает покупок в январе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что по-прежнему не ожидает покупок в зимнее трансферное окно.

На текущей неделе лазарет "горожан" получил пополнение — из строя выбыли защитник Александр Зинченко и полузащитник Родри, который в последних матчах играл в центре обороны.



Кроме того, по-прежнему тяжело травмированы Эмерик Лапорт и Лерой Сане, но Гвардиола не изменил свое мнение насчет января.



"Думаю, мы не будем покупать. Клуб не знакомил меня с игроками, которые, как они думают, могут быть полезными для нас, а без этого я не верю, что мы кого-нибудь купим".



"Мы нуждаемся в том, чтобы игрок приносил нам пользу не только шесть месяцев, а длительное время. Также важно сохранить имеющихся игроков. Думаю, мы сохраним тех, кем обладаем прямо сейчас, до конца сезона", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.