Озил открыт к отъезду в МЛС

Полузащитник "Арсенала Месут Озил задумался от отъезде в МЛС, но не будет просить клуб о трансфере.

31-летний Озил пропустил матч Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" в четверг, а за день до этого был замечен за напряженным разговором со своим главным тренером Унаи Эмери.



В последнее время Эмери откровенно игнорирует бывшего игрока "Реала" и сборной Германии — в 13 матчах этого сезона Месут лишь четырежды попадал в заявку и суммарно провел на поле 142 минуты.



Прежде Озил неоднократно говорил, что собирается сражаться за свое будущее в "Арсенале", однако Bleacher Report, ссылаясь на близкие к Месуту источники, утверждает, что сейчас немец впервые задумался об уходе.



Озил открыт к переезду в МЛС, чьи клубы интересовались им еще минувшим летом, однако представители североамериканской лиги должны проявить инициативу, потому что сам Месут проситься на выход не будет.