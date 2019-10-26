Озил открыт к отъезду в МЛС

Месут Озил Полузащитник "Арсенала Месут Озил задумался от отъезде в МЛС, но не будет просить клуб о трансфере.

31-летний Озил пропустил матч Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" в четверг, а за день до этого был замечен за напряженным разговором со своим главным тренером Унаи Эмери.

В последнее время Эмери откровенно игнорирует бывшего игрока "Реала" и сборной Германии — в 13 матчах этого сезона Месут лишь четырежды попадал в заявку и суммарно провел на поле 142 минуты.

Прежде Озил неоднократно говорил, что собирается сражаться за свое будущее в "Арсенале", однако Bleacher Report, ссылаясь на близкие к Месуту источники, утверждает, что сейчас немец впервые задумался об уходе.

Озил открыт к переезду в МЛС, чьи клубы интересовались им еще минувшим летом, однако представители североамериканской лиги должны проявить инициативу, потому что сам Месут проситься на выход не будет.


Метки Арсенал, МЛС, Озил

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2019 11:00

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