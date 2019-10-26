Шнайдерлен жалеет, что поспешил с уходом из "Юнайтед"

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен чувствует, что, возможно, слишком рано покинул "Манчестер Юнайтед".

Шнайдерлен сыграл всего 47 матчей за клуб с "Олд Траффорд" после своего перехода из "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов в 2015 году.



Спустя 18 месяцев, не сумев завоевать доверие Жозе Моуриньо, сменившего Луи Ван Галя на тренерском мостике "красных дьяволов" летом 2016, Морган отправился в "Эвертон" и теперь об этом немного жалеет.



"Я хотел большего и был способен на большее. Возможно, я покинул корабль слишком рано, решившись уйти после трех месяцев без игровой практики".



"Когда я смотрю на других игроков, построивших отличную карьеру в "Манчестер Юнайтед", у всех них были периоды по четыре-пять месяцев, когда они не играли", — сообщил Шнайдерлен BBC Radio 5 Live.