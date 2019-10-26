Роджерс сказал игрокам "Лестера" "наказать" "Саутгемптон"

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что потребовал от своей команды "наказать" "Саутгемптон".

Накануне "лисы" одержали самую крупную выездную победу в истории Премьер-Лиги, сокрушив "святых" со счетом 0:9.

"Лестер" сполна воспользовался численным преимуществом после удаления Райана Бертрана на 12-й минуте. Роджерс рад, что его команда не расслабилась после пяти голов в первом тайме и играла до конца.

"В перерыве мы говорили, что нам нужно сохранять скорость в своей игре и что мы должны наказать их".

"Должно быть, Ральфу (Хазенхюттлю) тяжело, но мы должны делать свою работу и забивать как можно больше голов".

"Мы выходили на второй тайм с ощущением, что счет все еще 0:0. Это часть нашего обучения и превращения из мальчиков в мужчин. Также мы должны уважать игру. Они очень талантливы и учатся быть беспощадными", — цитирует Роджерса Daily Mirror.


Метки Лестер, Премьер-Лига, Роджерс, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2019 09:30

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  1. lovrentiy 26.10.2019 10:14 # lovrentiy
    Вот Сити ещё так же наказали бы.

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  2. shinigami 26.10.2019 10:07 # shinigami
    Брендан топчик конечно

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  3. quavo 26.10.2019 09:57 # quavo
    Бро в мю!

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