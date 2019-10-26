Луис планирует задержаться в "Арсенале" до 2021 года

Защитник "Арсенала" Давид Луис заявил, что не планирует покидать "Эмирейтс" до 2021 года.

Минувшим летом, присоединившись к "канонирам" из "Челси", Луис заключил контракт на два года. 32-летний бразилец сразу же стал основным игроком для Унаи Эмери и в данный момент не может пожаловаться на недостаток игровой практики.



Учитывая столь благоприятную ситуацию, Давид готов отодвинуть подальше свои планы по возвращению домой — как минимум до окончания своего контракта.



"На сегодняшний день у меня нет планов по возвращению в Бразилию. Я не ставлю перед собой такой цели. Однако футбол непредсказуем, здесь все происходит очень быстро".



"Меня радует уровень бразильского чемпионата. Там выступают отличные игроки вроде Жорже Жезуса, Фелипе, Рафиньи, Жерсона, Габигола. Поэтому, без сомнений, я рад за наш футбол. Я рад за его постоянно растущий уровень".



"Я искренне говорю, что сегодня у меня нет мыслей о возвращении на родину. У меня есть двухлетний контракт с "Арсеналом". У меня есть амбиции и цели, связанные с "Арсеналом", и ради них я и пришел сюда. Но что касается будущего, никогда не знаешь", — сообщил Луис ESPN Brasil.