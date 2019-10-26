"Саутгемптон" готов уволить Хазенхюттля

"Саутгемптон" готов уволить своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля после шокирующего домашнего поражения от "Лестера" со счетом 0:9.

Еще до унижения на "Сент Мэри" подопечные Хазенхюттля демонстрировали крайне посредственный футбол, выиграв только два из девяти первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги.



После поражения от "лис" "Саутгемптон" может похвастать всего одним набранным очком в пяти последних матчах, и боссы "святых" близки к тому, чтобы нажать паническую кнопку.



Изданию Daily Mail стало известно от своих источников на "Сент Мэри", что руководство "святых" уже составляет список кандидатов на замену австрийскому специалисту.



Вопросы к Хазенхюттлю есть и в раздевалке — некоторые игроки засомневались в правильности тренерских методов Ральфа, который возглавил "Саутгемптон" в декабре и спас клуб от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне, но не смог обеспечить дальнейший прогресс.



Добавим, что впереди у "Саутгемптона" два матча против "Манчестер Сити" — в Кубке Лиги и Премьер-Лиге.