Рэднапп считает, что "Тоттенхэму" не нужны приобретения

Харри Рэднапп считает, что его бывшему клубу "Тоттенхэму" не нужны приобретения.

В прошлом сезоне Маурисио Почеттино привел "шпор" к четвертому месту в Премьер-Лиге и финалу Лиги Чемпионов, но в нынешней кампании форма "Тоттенхэма" слишком нестабильна, чтобы рассчитывать на повторение этих успехов.



Зачастую нестабильность "Тоттенхэма" объясняют тем, что минувшим летом Почеттино не смог купить игроков, которых хотел, однако Рэднапп убежден, что дело в друго.



"А куда вы собрались делать приобретения? Когда я смотрю на команду, я вижу, что у них полно хороших игроков на всех позициях. Это все та же группа игроков — просто один или двое не играют хорошо".



"Я обожаю Деле Алли. Какой он все-таки игрок! Но он не в той форме, которую показывал, может быть, год с лишним назад. Когда он вернется в форму, он будет невероятным игроком".



"Я не думаю, что им не хватает игроков. Они переживают сложный период, но они преодолеют это. Я не удивлюсь, если начало этому будет положено в воскресенье (в матче против "Ливерпуля")", — цитирует Рэднаппа Sky Sports.