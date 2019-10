Прогнозы на матчи субботы в Премьер-Лиге

В субботу в английской Премьер-Лиге будут сыграны пять матчей. Выделяются на общем фоне поединки "Манчестер Сити" с "Астон Виллой" и "Бернли" с "Челси", а вот в классическое английское футбольное время нас ожидают три матча середнячков. Прогнозы и анонсы всех этих поединков — в традиционном материале FAPL.ru.





МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА

Суббота, 26 октября, 14:30



"Манчестер Сити" испытывает серьезные кадровые проблемы в обороне, где на позиции центральных защитников Пеп Гвардиолы был вынужден использовать опорников Фернандиньо и Родри. Но основная проблема "горожан" все же связана с отсутствием концентрации в некоторых матчах чемпионата. Как показал поединок с "Пэлас", даже с опорниками в центре обороны "горожане" способны не пропустить, если отнесутся к игре ответственно и сыграют в свою силу в атаке. "Астон Вилла" выиграла два матча кряду, и одна из этих побед помогла набрать первые очки на выезде в чемпионате, но с "Манчестер Сити" продлить свою победную серию "вилланам" будет непросто.



Ключевая статистика от Who Scored



- в девяти последних встречах "Сити" с "Астон Виллой" в Манчестере был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "горожане" забивали как минимум трижды в восьми из девяти последних встреч с "Астон Виллой";

- также "Сити" выиграл 10 из 11 последних матчей с "Астон Виллой" на своем поле;

- "горожане" пропускали всего в одном из шести последних матчей с "вилланами".



Прогноз Who Scored: 3:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 1.85 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Астон Вилла" выиграла два матча кряду в Премьер-Лиге, но я буду очень удивлен, если их победная серия продлится на "Этихад". Да, "Сити" проиграл "волкам" в предыдущем домашнем матче, но я был впечатлен их выступлением на "Селхерст Парк" на выходных. Я не ожидаю, что команда Пепа Гвардиолы совершит какие-то ошибки в матче с "Астон Виллой", которая на выходных нанесла 24 удара по воротам "Брайтона" и выглядит опасным противником для "горожан".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Манчестер Сити" и обе забьют — 2.5 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Астон Вилла" имеет маленькую, но приятную серию из двух побед и я уверен, что с "Манчестер Сити" команда Дина Смита будет играть так, как любит. У "Сити" по-прежнему есть проблемы в обороне, но несмотря на то, с каким количеством центральных защитников команда Гвардиолы выйдет в старте, я все равно жду победу "Сити". Родри получил травму в четверг, потому Пепу придется провести ротацию и в полузащите, но у него достаточно хороших игроков в составе.



Прогноз Марка Лоуренсона: 3:1

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 3:0



БРАЙТОН — ЭВЕРТОН

Суббота, 26 октября, 17:00



"Брайтон" и "Эвертон" стали соседями по турнирной таблице после того^ как "чайки" проиграли на выезде "Вилле", а "ириски" обыграли дома "Вест Хэм". Команда Марку Силвы вернула себе умение выигрывать без пропущенных голов дома, но на выезде она не была сильна и в свои лучшие периоды. "Брайтон" также демонстрирует свою лучшую игру дома, но в целом прогресс в игре "чаек" при Грэме Поттере заметен во всех матчах, и "Эвертону" будет непросто на "Фалмер Парк", даже после того, как прервалась серия проигрышей "ирисок".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Эвертон" забивал всего в двух из семи последних выездных матчей;

- "Эвертон" проиграл три последних выездных матча в чемпионате;

- "Брайтон" проиграл в этом сезоне только в одном домашнем матче из четырех.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.4 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



У "Брайтона" было 20 попыток поразить ворота "Астон Виллы" на выходных, но "чайки" упустили преимущество, а также потеряли полузащитника Аарона Муя, который был удален на "Вилла Парк" и пропустит матч с "Эвертоном" из-за дисквалификации."Чайки" будут надеяться взять наскоком команду Марку Силвы, которая произвела впечатление в матче с "Вест Хэмом". "Ириски" набрали всего одно очко и забили всего раз в выездных матчах этого сезона, в то время как команда Грэма Поттера размазала по газону "Тоттенхэм" в последнем матче на "Амекс". Эта игра обещает быть открытой и интересной, и я жду, что команды разделят очки.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.4 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я получил несколько комментариев от фанатов "Брайтона", которые заметили, что я еще ни разу не предрекал победу их команде. Впрочем, это не помешало команде Грэма Поттера несколько раз преуспеть в реальной жизни. Они проиграли из-за гола на последних минутах "Астон Вилле", но мы могли видеть те улучшения, которые случились в игре "чаек" — теперь от них исходит гораздо больше угрозы в атаке, чем при предыдущем менеджере Крисе Хьютоне. Грэм Поттер может гордиться своей командой, несмотря на поражение на "Вилла Парк". На прошлой неделе "Эвертон" добыл необходимую победу над "Вест Хэмом", но на выезде "ириски", как правило, очень неубедительны. Так что я собираюсь поставить на победу "чаек". Фанаты "Брайтона" — не вините меня, если я ошибаюсь!



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 2:2



УОТФОРД — БОРНМУТ

Суббота, 26 октября, 17:00



"Уотфорд" сумел добыть результат на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", продемонстрировав дисциплинированную игру в обороне. Потенциально "шершни" — совсем не явный аутсайдер, коим сейчас являются в турнирной таблице, но для того, чтобы совершить рывок из зоны вылета, им нужна первая победа в чемпионате. В матче с непредсказуемым "Борнмутом" она вполне может случиться, так как "вишни" сейчас явно уступают в плане мотивации командам из зоны вылета, что подтверждает и их результат с "Норвичем" в предыдущем туре. "Вишни" стали первой командой в сезоне, не сумевшей забить "канарейкам", а с "Уотфордом" им будет сложнее, так как "шершни" сейчас на дне и будут очень энергичны в домашнем матче.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Уотфорд" не может выиграть уже в 13 матчах чемпионата кряду;

- в пяти из шести последних встреч "Уотфорда" и "Борнмута" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Борнмут" проиграл всего раз в 11 последних матчах с "Уотфордом".



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Уотфорда" — 2.15 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Уотфорд" все еще ищет свою первую победу в Премьер-Лиге после того, как Деле Алли не позволил им выиграть на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в субботу. Последний раз, когда "шершни" не смогли выиграть ни одного из девяти первых матчей чемпионата в сезоне 2006/07, они финишировали последними. Но я чувствую, что в 10-й игре "Уотфорду" повезет. "Вишни" не смогли забить в двух матчах кряду, и хоть они могут размочить счет на выходных, я думаю, что "Уотфорд" сможет добыть свою первую неуловимую победу в сезоне.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Уотфорда" — 2.15 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Уотфорд" начал набирать очки и хорошо сыграл на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на прошлой неделе, но первая победа все еще ускользает от них. Я думаю, что ожидание прервется на этих выходных, хотя всегда есть возможность, что "Борнмут" выиграет этот матч, так как они хорошо играют на выезде. Они непредсказуемы и любят побеждать там, где вы не ждете. Я пытаюсь сказать, что "Уотфорд" добился улучшений под руководством Кике Санчеса Флореса и получит большой импульс, если в состав вернется Трой Дини, но "Борнмут" — экстремально сложная для прогнозирования команда.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 1:0



ВЕСТ ХЭМ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД

Суббота, 26 октября, 17:00



"Вест Хэм" проиграл два матча кряду, умножив на ноль все достижения предыдущего удачного отрезка, который включал победу над "Манчестер Юнайтед". Для того, чтобы подняться к зоне еврокубков, команде Пеллегрини нужно обрести стабильность, а ее как раз нет и близко. "Шеффилд" после победы над "Арсеналом" сумел обойти "молотков" за счет лучшей разницы голов, так как пропускает на уровне лучших команд лиги, и "Вест Хэму" будет непросто пробить голкипера "клинков" Хендерсона, набравшего впечатляющую форму. У самих "молотков" отсутствует основной голкипер Фабиански, также входящий в число лучших в лиге по числу сейвов, а его дублер Хименес играет неуверенно, что во многом и привело к двум поражениям "молотков" кряду.



Ключевая статистика от Who Scored



- в последних пяти матчах "Вест Хэма" на своем поле против "Шеффилда" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- в последних пяти матчах "Шеффилда" в чемпионате проходил тотал меньше 2.5 голов;

- "Вест Хэм" пропускал как минимум дважды в трех последних поединках чемпионата.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Шеффилд Юнайтед" не проиграет — 1.75 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Вест Хэм" проиграл два последних матча чемпионата, и Мануэль Пеллегрини, должно быть, очень разочарован своей командой после поединка на "Гудисон Пару", когда "молоткам" посчастливилось избежать разгрома. "Шеффилд" непобедим в своих четырех выездных матчах в сезоне и был слишком хорош для "Арсенала" в понедельник, но хозяева пострадали из-за последних поражений и, я верю, что "молотки" добудут три очка в этой игре.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Вест Хэма" — 2.1 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Вест Хэм" немного опустился в таблице после двух поражений кряду и не очень хорошо сыграл с "Эвертоном". Такая нестабильность — то, что является главной проблемой "Вест Хэма". Босс "Шеффилда" Крис Уайлдер продолжает делать все правильно, и его последний успех — впечатляющая победа над "Арсеналом" в понедельник. Выездная форма "клинков" очень хороша, но эта игра будет непростой для них. Да, "Вест Хэм" очень разочаровал на выходных, но когда у них идет игра, это очень опасная команда.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 1:1



БЕРНЛИ — ЧЕЛСИ

Суббота, 26 октября, 19:30



"Челси" значительно улучшил свое турнирное положение в чемпионате и Лиге Чемпионов за счет удачных последних результатов, но выезд в гости к "Бернли" будет сложным испытанием для команды Фрэнка Лэмпарда. После тяжелого матча с "Аяксом" в среду "синим" будет непросто перезарядить батареи к матчу с "Бернли", тогда как команда Шона Дайча как раз сумеет подготовиться качественно. "Кларетовые" в этом сезоне продолжают оставаться непростым соперником для всех, но в домашних матчах справиться с ними вдвойне сложнее. Пока что это удалось только "Ливерпулю", но у "Челси" неплохая статистика на выезде. Да и "Бернли" — удобный противник для "синих", обыгравших их всего раз в 11 последних встречах.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" забивал как минимум трижды в трех последних выездных матчах чемпионата;

- в четырех последних матчах между этими командами был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "Челси" выиграл три последних выездных матча в чемпионате и два — в Лиге Чемпионов.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 1.62 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Челси" вышел на поле против "Ньюкасла" с пятью английскими игроками в основе, что позволило добыть пятую победу кряду во всех соревнованиях. На выходных "Бернли" проиграл 2:1 на "Кинг Пауэр", но в предыдущих четырех матчах был непобедим, и я думаю, они получат ничью в матче с "Челси". "Синие" столкнутся с усталостью после визита в Амстердам.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.95 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



У "Челси" отличная форма — они добыли шесть побед кряду, а лучшая из них случилась в Амстердаме. Все идет хорошо для Фрэнка Лэмпарда, который уже сумел привить своей команде стиль после всего 14 матчей, но поездка на "Терф Мур" — сложное испытание для его молодой команды. Я собираюсь взять здесь ничью, потому что вы заранее знаете, что получите от "Бернли" в этой игре. В отличие, скажем, от "Вест Хэма", уровень производительности "кларетовых" не меняется неделю за неделей. Вы можете не увидеть, что команда Шона Дайча сыграла хорошо, но даже в плохой день она играет в футбол, максимально неудобный сопернику.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Арнольда Шварценеггера: 0:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru