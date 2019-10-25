"Лестер" забил девять безответных голов "Саутгемптону" и вышел на второе место

Джейми Варди и Айозе Перес "Лестер" вырвался на вторую позицию в таблице, повторив рекордную победу в истории Премьер-Лиги — 0:9 против "Саутгемптона".

Счет в матче на "Сент Мэри" был открыт уже на 10-й минуте, когда Бен Чилуэлл добил мокрый мяч после отраженного голкипером удара Джейми Варди — 0:1.

Спустя пару минут положение "святых" усугубилось, потому что Райан Бертран получил прямую красную карточку за игру в ногу Айозе Переса.

"Лисам" не составило труда реализовать численное преимущество. На 17-й минуте Юри Тилеманс свободно принял передачу с фланга в центре штрафной, подработал мяч и пробил — 0:2.

А на 19-й минуте счет стал разгромным, потому что Перес, сыграв в стенку с Тилемансом, нанес удар в ближний угол ворот — 0:3.

"Лестер" полностью переигрывал соперника, который до перерыва пропустил еще дважды. На 39-й минуте Чилуэлл набросил мяч к дальней штанге, а в ту зону на высочайшей скорости ворвался Перес — 0:4. А на последней минуте тайма Варди мастерски разобрался с Майей Йошидой в штрафной и поразил цель с линии вратарской — 0:5.

Надежды "Саутгемптона" на то, что "Лестер" насытится и успокоится, не оправдались. На 57-й минуте Перес грудью принял заброс на линии вратарской и, не опуская мяч на землю, нанес удар левой ногой — 0:6.

Почти сразу же Варди совершенно без помех пробил головой после подачи Чилуэлла от левого края — 0:7. Оборона "святых" просто бездействовала.

Затем "Лестер" сделал паузу, но за пять минут до окончания основного времени Джеймс Мэддисон блестяще пробил со штрафного — 0:8.

Точку же в матче поставил Варди, который в компенсированное время сам заработал и реализовал пенальти — 0:9.

"Саутгемптон" потерпел самое крупное поражение в своей истории во всех соревнованиях. "Лестер" был просто неудержим, и одним лишним игроком этот результат объяснить невозможно.

"Саутгемптон" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2019 23:55

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 26.10.2019 00:16 # only--liverpool
    жаль Саут тут кк зарешала, хотя и без нее бы просерили...
    огромный респект и уважуха за таких игроков как Ван Дайк, Мане, кто там еще
    очень жаль, но это очевидный аутсайдер лиги
    если какой-нибудь нефтедолларовый магнат не приобретет клуб

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  2. reams 26.10.2019 00:16 # reams
    а вообще, надеюсь, что подаренные судьями Ливеру очки Лестера станут решающими в непопадание лис в зону ЛЧ, было бы лольно конечн

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  3. idel 26.10.2019 00:12 # idel
    Ливерпулю такое не снилось.

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  4. ilovemanutd 26.10.2019 00:12 # ilovemanutd
    Чего блять?

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  5. alexomck 26.10.2019 00:12 # alexomck
    25.10.2019 18:47 # удалить
    alexomck

    изи вин короля Роджерса над академкой ЛФК.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/74256/?c=1#c7004374

    вот и второе место:)

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  6. reams 26.10.2019 00:04 # reams
    ебать конечно развалили, удаление сломало игру Сотону

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  7. tigerpool 26.10.2019 00:02 # tigerpool
    гг лучше бы Роджерса подписали бы. Он конечно временами физрук (особенно с трансферами), но бей-беги стиль это его конёк. В любом случае не хуже эмери это точно

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  8. brown-ale 26.10.2019 00:00 # brown-ale
    Роджерс красавчик! Преемник Клоппу подрастает.

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  9. januzaj00 26.10.2019 00:00 # januzaj00
    Знаете в чем разница между лестером и ливером?

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  10. liverfun 25.10.2019 23:59 # liverfun
    Нда, редко такое увидишь, лестер хорош, сотон знатно опозорился, причем вообще ничего не предвещало такого результата.
    Лисы пока на пике должны выигрывать как можно больше, с такой игрой и отношением высокие шансы на четверку

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  11. kler 25.10.2019 23:59 # kler
    Епать
    Когда там у нас игра с лисами?

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  12. jack-willsher 25.10.2019 23:59 # jack-willsher
    аутист магвайр ушел. лестер выиграл с рекордным счетом. понятно теперь кто тянул на дно

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  13. thegodfather 25.10.2019 23:57 # thegodfather
    Пхахаха шттооо... 0-9 да на выезде. Саут на вылет, это позор.
    Лестер красавцы. Сместят колбасу с 1оо места, чтобы потом освободить пенсам.

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  14. electric 25.10.2019 23:57 # electric
    ахахха
    надо глянуть голешники

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