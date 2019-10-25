"Лестер" забил девять безответных голов "Саутгемптону" и вышел на второе место
"Лестер" вырвался на вторую позицию в таблице, повторив рекордную победу в истории Премьер-Лиги — 0:9 против "Саутгемптона".
Счет в матче на "Сент Мэри" был открыт уже на 10-й минуте, когда Бен Чилуэлл добил мокрый мяч после отраженного голкипером удара Джейми Варди — 0:1.
Спустя пару минут положение "святых" усугубилось, потому что Райан Бертран получил прямую красную карточку за игру в ногу Айозе Переса.
"Лисам" не составило труда реализовать численное преимущество. На 17-й минуте Юри Тилеманс свободно принял передачу с фланга в центре штрафной, подработал мяч и пробил — 0:2.
А на 19-й минуте счет стал разгромным, потому что Перес, сыграв в стенку с Тилемансом, нанес удар в ближний угол ворот — 0:3.
"Лестер" полностью переигрывал соперника, который до перерыва пропустил еще дважды. На 39-й минуте Чилуэлл набросил мяч к дальней штанге, а в ту зону на высочайшей скорости ворвался Перес — 0:4. А на последней минуте тайма Варди мастерски разобрался с Майей Йошидой в штрафной и поразил цель с линии вратарской — 0:5.
Надежды "Саутгемптона" на то, что "Лестер" насытится и успокоится, не оправдались. На 57-й минуте Перес грудью принял заброс на линии вратарской и, не опуская мяч на землю, нанес удар левой ногой — 0:6.
Почти сразу же Варди совершенно без помех пробил головой после подачи Чилуэлла от левого края — 0:7. Оборона "святых" просто бездействовала.
Затем "Лестер" сделал паузу, но за пять минут до окончания основного времени Джеймс Мэддисон блестяще пробил со штрафного — 0:8.
Точку же в матче поставил Варди, который в компенсированное время сам заработал и реализовал пенальти — 0:9.
"Саутгемптон" потерпел самое крупное поражение в своей истории во всех соревнованиях. "Лестер" был просто неудержим, и одним лишним игроком этот результат объяснить невозможно.
"Саутгемптон" — "Лестер". Отчет о матче
25.10.2019 23:55
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Последние комментарии:
жаль Саут тут кк зарешала, хотя и без нее бы просерили...
огромный респект и уважуха за таких игроков как Ван Дайк, Мане, кто там еще
очень жаль, но это очевидный аутсайдер лиги
если какой-нибудь нефтедолларовый магнат не приобретет клуб
(ответить)
а вообще, надеюсь, что подаренные судьями Ливеру очки Лестера станут решающими в непопадание лис в зону ЛЧ, было бы лольно конечн
(ответить)
Ливерпулю такое не снилось.
(ответить)
Чего блять?
(ответить)
25.10.2019 18:47 # удалить
alexomck
изи вин короля Роджерса над академкой ЛФК.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/74256/?c=1#c7004374
вот и второе место:)
(ответить)
ебать конечно развалили, удаление сломало игру Сотону
(ответить)
гг лучше бы Роджерса подписали бы. Он конечно временами физрук (особенно с трансферами), но бей-беги стиль это его конёк. В любом случае не хуже эмери это точно
(ответить)
Роджерс красавчик! Преемник Клоппу подрастает.
(ответить)
Знаете в чем разница между лестером и ливером?
(ответить)
Нда, редко такое увидишь, лестер хорош, сотон знатно опозорился, причем вообще ничего не предвещало такого результата.
Лисы пока на пике должны выигрывать как можно больше, с такой игрой и отношением высокие шансы на четверку
(ответить)
Епать
Когда там у нас игра с лисами?
(ответить)
аутист магвайр ушел. лестер выиграл с рекордным счетом. понятно теперь кто тянул на дно
(ответить)
Пхахаха шттооо... 0-9 да на выезде. Саут на вылет, это позор.
Лестер красавцы. Сместят колбасу с 1оо места, чтобы потом освободить пенсам.
(ответить)
ахахха
надо глянуть голешники
(ответить)
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