"Лестер" забил девять безответных голов "Саутгемптону" и вышел на второе место

"Лестер" вырвался на вторую позицию в таблице, повторив рекордную победу в истории Премьер-Лиги — 0:9 против "Саутгемптона".

Счет в матче на "Сент Мэри" был открыт уже на 10-й минуте, когда Бен Чилуэлл добил мокрый мяч после отраженного голкипером удара Джейми Варди — 0:1.



Спустя пару минут положение "святых" усугубилось, потому что Райан Бертран получил прямую красную карточку за игру в ногу Айозе Переса.



"Лисам" не составило труда реализовать численное преимущество. На 17-й минуте Юри Тилеманс свободно принял передачу с фланга в центре штрафной, подработал мяч и пробил — 0:2.



А на 19-й минуте счет стал разгромным, потому что Перес, сыграв в стенку с Тилемансом, нанес удар в ближний угол ворот — 0:3.



"Лестер" полностью переигрывал соперника, который до перерыва пропустил еще дважды. На 39-й минуте Чилуэлл набросил мяч к дальней штанге, а в ту зону на высочайшей скорости ворвался Перес — 0:4. А на последней минуте тайма Варди мастерски разобрался с Майей Йошидой в штрафной и поразил цель с линии вратарской — 0:5.



Надежды "Саутгемптона" на то, что "Лестер" насытится и успокоится, не оправдались. На 57-й минуте Перес грудью принял заброс на линии вратарской и, не опуская мяч на землю, нанес удар левой ногой — 0:6.



Почти сразу же Варди совершенно без помех пробил головой после подачи Чилуэлла от левого края — 0:7. Оборона "святых" просто бездействовала.



Затем "Лестер" сделал паузу, но за пять минут до окончания основного времени Джеймс Мэддисон блестяще пробил со штрафного — 0:8.



Точку же в матче поставил Варди, который в компенсированное время сам заработал и реализовал пенальти — 0:9.



"Саутгемптон" потерпел самое крупное поражение в своей истории во всех соревнованиях. "Лестер" был просто неудержим, и одним лишним игроком этот результат объяснить невозможно.



"Саутгемптон" — "Лестер". Отчет о матче