Ходжсон: "Заха не был близок к переходу в "Арсенал"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что вингер Уифрид Заха не был близок к переходу в "Арсенал" минувшим летом.
Напомним, в июле "канониры" предложили 40 миллионов фунтов за Заху, которого затем — столь же безуспешно — пытался приобрести "Эвертон".
Сам Уилфрид не делал секрета из своего желания уйти в клуб с большими амбициями и, по слухам, даже подал прошение о трансфере, однако в преддверии воскресного выезда на "Эмирейтс" Ходжсон поведал, что сделка с "Арсеналом" не была близка.
"Насколько близок он был к переходу в "Арсенал"? Совершенно не близок, насколько мне известно".
"Газеты довольно точно оценили те деньги, которые были нам предложены, но, конечно, эта сумма ничуть не соответствовала нашей оценке игрока", — цитирует Ходжсона Sky Sports.
25.10.2019 23:00
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