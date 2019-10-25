Почеттино согласился со словами Кина насчет Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино согласился с комментариями экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Роя Кина насчет нападающего Харри Кейна.

Анализируя ничью 1:1 "Юнайтед" против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, Кин посоветовал своему бывшему клубу приобрести Кейна, чтобы раз и навсегда решить свои проблемы с забитыми голами.



"Просто возьми и забери Кейна из "Тоттенхэма". Легко. Они ("шпоры") в хаосе, так что возьми и забери его", — заявил тогда Кин.



Выступая перед прессой в пятницу, Почеттино не стал возражать Кину, а даже наоборот — согласился с ним, признав, что бестрофейный Кейн заслуживает большего.



"Я слышал, что он сказал".



"Конечно, я очень его уважаю и восхищался им, когда он играл. Он был тем игроком, которым ты хочешь обладать позади себя — или впереди себя, раз уж я был центральным защитником".



"Когда слушаешь его, он не смягчает углы в своих комментариях. Конечно, ему нравятся хорошие игроки, а Харри Кейн — великолепный игрок. Мы более чем согласны, что Харри Кейн заслуживает всего", — цитирует Почеттино Daily Mirror.