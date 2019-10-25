Виллиан надеется на новый контракт с "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что надеется договориться со своим клубом о новом контракте.

Свой седьмой сезон в английском футболе Виллиан начинал в качестве игрока ротации, проигрывая конкуренцию более молодым партнерам по команде.



Однако постепенно Виллиан вернул свое место в стартовом составе, а в последних матчах и вовсе является лучшим игроком команды, о чем говорил главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.



И хотя действующий контракт Виллиана истекает уже в конце этого сезона, 31-летний бразилец никуда не собирается.



"Конечно, я очень привязан к "Коринтиансу", этот клуб воспитал меня. Но если честно, я не помышляю о возвращении в Бразилию. Думаю, я еще на многое способен в Европе".



"На меня существует большой спрос, но я очень счастлив в "Челси". Конечно, я близок к концу своего контракта, который действителен до конца сезона. Но я счастлив в "Челси" и планирую остаться здесь", — сообщил Виллиан Esporte Interativo.