Сульшер готов играть с двумя нападающими
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что готов использовать Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда как связку двух центральных нападающих.
Сульшер решился сыграть с двумя форвардами еще в прошлый уикенд, и Даниэль Джеймс с Рэшфордом изрядно потерзали оборону "Ливерпуля".
Прервав 17-матчевую победную серию лидера Премьер-Лиги, Сульшер готов и дальше играть с двумя центральными нападающими — благо из лазарета вернулся Мартиаль, накануне отметившись реализованным пенальти против "Партизана" в Лиге Европы.
"Определенно, мы можем так снова сыграть. Думаю, Маркус и Дэн Джеймс доставили проблем "Ливерпуля", так что это зависит от того, кто будет в форме".
"Мейсон Гринвуд тоже мог сыграть против "Партизана". В данный момент мы выглядим опаснее, когда играем с двумя форвардами".
"Против "Партизана" мы недостаточно создавали, недостаточно забили. Но Антони вернулся и отличился, и я уверен, с ним в составе команде прибавит, потому что он дает нам кое-что особенное", — цитирует Сульшера The Guardian.
25.10.2019 20:00
Просмотров: 474
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
разве они играли форвардов в матче с ЛФК? О как
(ответить)
Хочешь играй в 2 форварда, хочешь в 3. Желание есть, выпусти 4х нападающих. Абсолютные сочетания без потери качества
(ответить)
как же я ору с недалёкого смеагола)))) называть калек негров нападающими)))) а гг ринвуд только и хорош, что в очко))))
(ответить)
Марс и Рэш основная пара форвардом, но травмы влияют и замены нет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий