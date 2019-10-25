Сульшер готов играть с двумя нападающими

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что готов использовать Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда как связку двух центральных нападающих.

Сульшер решился сыграть с двумя форвардами еще в прошлый уикенд, и Даниэль Джеймс с Рэшфордом изрядно потерзали оборону "Ливерпуля".



Прервав 17-матчевую победную серию лидера Премьер-Лиги, Сульшер готов и дальше играть с двумя центральными нападающими — благо из лазарета вернулся Мартиаль, накануне отметившись реализованным пенальти против "Партизана" в Лиге Европы.



"Определенно, мы можем так снова сыграть. Думаю, Маркус и Дэн Джеймс доставили проблем "Ливерпуля", так что это зависит от того, кто будет в форме".



"Мейсон Гринвуд тоже мог сыграть против "Партизана". В данный момент мы выглядим опаснее, когда играем с двумя форвардами".



"Против "Партизана" мы недостаточно создавали, недостаточно забили. Но Антони вернулся и отличился, и я уверен, с ним в составе команде прибавит, потому что он дает нам кое-что особенное", — цитирует Сульшера The Guardian.