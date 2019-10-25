Сульшер готов играть с двумя нападающими

Оле Гуннар Сульшер с нападающими Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что готов использовать Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда как связку двух центральных нападающих.

Сульшер решился сыграть с двумя форвардами еще в прошлый уикенд, и Даниэль Джеймс с Рэшфордом изрядно потерзали оборону "Ливерпуля".

Прервав 17-матчевую победную серию лидера Премьер-Лиги, Сульшер готов и дальше играть с двумя центральными нападающими — благо из лазарета вернулся Мартиаль, накануне отметившись реализованным пенальти против "Партизана" в Лиге Европы.

"Определенно, мы можем так снова сыграть. Думаю, Маркус и Дэн Джеймс доставили проблем "Ливерпуля", так что это зависит от того, кто будет в форме".

"Мейсон Гринвуд тоже мог сыграть против "Партизана". В данный момент мы выглядим опаснее, когда играем с двумя форвардами".

"Против "Партизана" мы недостаточно создавали, недостаточно забили. Но Антони вернулся и отличился, и я уверен, с ним в составе команде прибавит, потому что он дает нам кое-что особенное", — цитирует Сульшера The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 25.10.2019 20:56 # vyrentz
    разве они играли форвардов в матче с ЛФК? О как

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  2. naby-keita 25.10.2019 20:29 # naby-keita
    Хочешь играй в 2 форварда, хочешь в 3. Желание есть, выпусти 4х нападающих. Абсолютные сочетания без потери качества

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  3. mugabe 25.10.2019 20:13 # mugabe
    как же я ору с недалёкого смеагола)))) называть калек негров нападающими)))) а гг ринвуд только и хорош, что в очко))))

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  4. mancunia-planet 25.10.2019 20:10 # mancunia-planet
    Марс и Рэш основная пара форвардом, но травмы влияют и замены нет

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