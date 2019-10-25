Полузащитник "Челси" Нголо Канте задержится в лазарете, чтобы основательно поправить свое здоровье.

С конца прошлого сезона травмы не дают покоя Канте. Прямо сейчас Нголо отсутствует с растяжением паховых мышц, и восстановление проходит медленнее, чем рассчитывали медики "синих".



28-летний француз пропустит матч Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу, и Лэмпард не будет форсировать возвращение ключевого игрока на поле.



"Я просто хочу, чтобы он был здоров. Он очень много играл в последние четыре года. В концовке прошлого сезона он перенес тяжелую травму".



"Возможно, все эти болячки — отголоски той большой травмы. Думаю, сейчас настало время сделать небольшой шаг назад просто для того, чтобы он полностью выздоровел и чтобы избежать эффекта домино с последующими маленькими травмами. Так что мы не ставим каких-либо временных рамок", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.