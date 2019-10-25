Лэмпард: "Пулишич заслуживает играть в стартовом составе"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его вингер Кристиан Пулишич заслуживает играть в стартовом составе.

Этот сезон Пулишич начинал как основной игрок "синих", но из-за плохой формы угодил в запас и стал проигрывать конкуренцию Виллиану, а затем и вернувшемуся после травмы Каллуму Хадсон-Одои.



В прессе даже появились слухи, что Кристиан может покинуть "Стэмфорд Бридж", однако Лэмпард убежден, что 21-летний американец еще вернет свое место в стартовом составе.



"Учитывая то, как он играет в последние недели, он заслуживает регулярно выходить в стартовом составе, но тоже самое я могу сказать про других. Это приятная для меня проблема".



"Это великолепно, что он выходит на замену и все равно проявляет себя. Конечно, он будет играть в стартовом составе — по этой причине его и приглашали сюда".



"Однако у нас есть Каллум Хадсон-Одои, который показал первоклассную игру против "Ньюкасла" на прошлой неделе, а также Виллиан, который был нашим лучшим игроком в последних четырех-пяти матчах".



"Так что у меня хороший выбор, а Кристиан становится лучше и лучше осваивается в коллективе".



"Когда игроки приходят сюда, некоторым из них нужно дать немного времени на адаптацию. Особенно молодым игрокам, но он играет хорошо и определенно является серьезным претендентом на место в старте", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.