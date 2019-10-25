Лэмпард: "Пулишич заслуживает играть в стартовом составе"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его вингер Кристиан Пулишич заслуживает играть в стартовом составе.
Этот сезон Пулишич начинал как основной игрок "синих", но из-за плохой формы угодил в запас и стал проигрывать конкуренцию Виллиану, а затем и вернувшемуся после травмы Каллуму Хадсон-Одои.
В прессе даже появились слухи, что Кристиан может покинуть "Стэмфорд Бридж", однако Лэмпард убежден, что 21-летний американец еще вернет свое место в стартовом составе.
"Учитывая то, как он играет в последние недели, он заслуживает регулярно выходить в стартовом составе, но тоже самое я могу сказать про других. Это приятная для меня проблема".
"Это великолепно, что он выходит на замену и все равно проявляет себя. Конечно, он будет играть в стартовом составе — по этой причине его и приглашали сюда".
"Однако у нас есть Каллум Хадсон-Одои, который показал первоклассную игру против "Ньюкасла" на прошлой неделе, а также Виллиан, который был нашим лучшим игроком в последних четырех-пяти матчах".
"Так что у меня хороший выбор, а Кристиан становится лучше и лучше осваивается в коллективе".
"Когда игроки приходят сюда, некоторым из них нужно дать немного времени на адаптацию. Особенно молодым игрокам, но он играет хорошо и определенно является серьезным претендентом на место в старте", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
25.10.2019 18:00
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Последние комментарии:
Но я буду выпускать донного Одоя.
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Его можно на следующий матч в центр на десятку поставить, так как Маунту кажется нужно отдохнуть - в последних двух матчах очень слабо играл, походу выдохся.
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Был очень крут в предсезонке, но в сезоне сдал. Чуток посидел на лавке - и норм. Начал выходить на замену в последних двух матчах - и делал разницу. Пора обратно в основу.
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Выглядит лучше КХО.
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